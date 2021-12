El Círculo de la Sanidad tilda de "irresponsable" la gestión del Gobierno de Sánchez y pide una ley de pandemias en 2022

Archivado en:

El Círculo de la Sanidad ha definido la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez como "irresponsable" en cuanto a la gestión de la pandemia y ha expresado su deseo de que 2022 traiga voluntad política "para aprobar la ley de pandemias que prometió el Ejecutivo en 2020 y que su dejadez en este ámbito ha hecho que todavía no haya llegado".

Así lo ha manifestado el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, quien ha hecho balance de un 2021 marcado de nuevo por la pandemia y por la "inestabilidad política" en la gestión de la misma, "con falta de coordinación y consenso entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas a la hora de tomar medidas en las diferentes olas y picos de la COVID-19 durante todo el año".

"Desgraciadamente, la pandemia ha marcado también el año 2021 y desde luego, la gestión del Gobierno en este sentido no se puede tildar de otra manera que no sea de irresponsable, pues no ha sabido adelantarse a las circunstancias y ha primado la descoordinación y la falta de medidas realistas de contención del virus", ha asegurado Puente.

En este sentido, Puente insiste en que la ley de pandemias está "apoyada y solicitada" por "casi todas" las comunidades autónomas y no trabajar por sacarla adelante es "una irresponsabilidad más de la creciente escalada de estos dos últimos años en los que ha primado la desinformación, la descoordinación y la falta de medidas realistas".

En el lado opuesto, el Círculo de la Sanidad ha aprovechado este balance para poner de nuevo en valor el trabajo y dedicación de los sanitarios y de todo el personal implicado en que el Sistema Nacional de salud funcione con garantías.

"La labor de los médicos y el personal sanitario es fundamental, pero no podemos olvidarnos de todas aquellas personas y entidades implicadas como las empresas proveedoras, las que han donado material y equipamiento de forma desinteresada, las lavanderías, el personal de seguridad y una larga lista", ha apuntado.

En esta línea, ha destacado también la importancia de la colaboración público-privada en la gestión de la pandemia y ha subrayado la importancia de "reforzar esta herramienta que ha demostrado ser de una utilidad fundamental para hacer frente a las sucesivas olas que la pandemia ha ido provocando en los últimos años".

Por último, desde la entidad han mostrado su deseo de que la llegada de 2022 sirva para aportar "calma política, consenso y voluntad" para gestionar lo que esperan "sean los últimos coletazos de la pandemia" y, sobre todo, que se trabaje en sacar adelante "esa ley de pandemias prometida por el Ejecutivo, que estos dos años han demostrado que es necesaria y que hasta el momento no ha tenido intención de impulsar".