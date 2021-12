Blanca Portillo protagoniza "Silencio", una declaración "de amor al teatro"

Madrid, 28 dic.- Blanca Portillo vuelve al teatro con "Silencio" una pieza teatral escrita y dirigido por Juan Mayorga que, además de invitar a descubrir la importancia del silencio en el arte del teatro y en la vida, "construye una experiencia en el espacio y en el tiempo con el silencio", señala la actriz.

"Esta obra es una declaración de amor al teatro", aseguró este martes en rueda de prensa Blanca Portillo (Madrid, 1963), quien explica que este espectáculo "ofrece a la gente la posibilidad de jugar en sus emociones y pensamiento, que salga del teatro con nuevo cristal para ver la vida".

"Silencio" se estrena en el Teatro Español el 7 de enero, una obra con dramaturgia y dirección de Juan Mayorga, Premio Nacional de Teatro 2013, quien lleva al escenario el discurso que pronuncio el 19 de mayo de 2019 con motivo de su ingreso en la Real Academia Española.

Un discurso que invita a descubrir la importancia del silencio en el arte del teatro y en la vida. "Al fin y al cabo, se trataba de un discurso sobre el teatro y, dentro de este, sobre aquello que, en el teatro, hallándose más allá de las palabras, pertenece, antes que a nadie, al actor: el silencio", aclara Mayorga.

Y es que en la propia naturaleza de su discurso parecía existir ya el germen de este espectáculo. "Enseguida vi que podía convertirse él mismo en teatro, es decir, en una experiencia poética en el espacio y en el tiempo, y que no habría mejor intérprete para encarnarlo que mi amiga y admirada Blanca Portillo", cuenta el dramaturgo.

La obra, que estará en cartel hasta el 11 de febrero, es un homenaje al teatro, al actor, "porque en el escenario no hay nada como el silencio para sentir que el teatro es al arte del actor", explica Mayorga.

"El silencio es algo sublime, cuando hay silencio es que está ocurriendo algo realmente", señala Portillo, quien reconoce que "se da mucha importancia a las palabras y muy poca a lo no dicho, al silencio".

A pesar de que sobre el escenario solo hay una sola persona, una señora (Blanca Portillo), esta pieza no es un monólogo, "aborda una nueva dramaturgia en la que hay conversación permanente con los académicos, con el patio de butacas", aclara Portillo a quien le dan miedo los monólogos, "no me interesan".

Actriz y dramaturgo han construido esta obra "hombro con hombro", dice Mayorga. "Empezamos a trabajar en el confinamiento, nos encontramos desde la distancia, en aquellos días de conmoción y silencio, para pensar juntos cómo construir, desde ese silencio, esta obra".

"El silencio es un lugar de peligro, de riesgo, de introspección y también un vehículo importante para comunicarnos", puntualiza Portillo, Premio Nacional de Teatro 2012, quien reconoce que "hablar de silencio es interesante".

"El silencio puede ser prudente y cobarde", señala Mayorga, quien dice que en este mundo con tanto ruido en el que hay días con silencios terribles y otros cargados de esperanza "el silencio lo contiene todo", concluye.