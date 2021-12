El Colegio de Médicos pide "buscar soluciones" para mejorar las condiciones laborales en la Atención Primaria

Archivado en:

Los médicos de la Mesa de Atención Primaria del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "rectifique y busque soluciones" para mejorar las condiciones laborales de los profesionales en la Atención Primaria.

En concreto, durante una entrevista en 'esRadio', Ayuso deslizó que parece que se trata diferente a los ciudadanos según el centro de salud al que acudan. "Sí que quiero estudiar profundamente que está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando haciendo colas y por qué en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos... lo vamos a investigar", señaló.

"Tras escuchar las palabras de la presidenta en la entrevista del día 21 de diciembre y sus declaraciones posteriores, queremos manifestar nuestra desaprobación y preocupación por las consecuencias que puede tener en los pacientes y en los propios médicos su juicio de valor sobre los colegiados de Atención Primaria", ha indicado el ICOMEM en un comunicado.

Desde el Colegio de Médicos de Madrid consideran un "error" cuestionar el nivel de implicación de los sanitarios. "Unos profesionales que la Consejería de Sanidad reconoce que están trabajando diariamente desde mucho antes de 2020 por encima de sus posibilidades, logrando gracias a eso buenos datos de asistencia", ha insistido el ICOMEM.

En este sentido, invita a la presidenta que "cambie el enfoque" de esa investigación y que ponga "todo su empeño" en la mejora de las condiciones de los profesionales de Atención Primaria.

"Confiamos en que usted y su equipo busquen soluciones con todos los recursos humanos y materiales necesarios para poder dar la atención que merecen a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, doblegar ahora la sexta ola y construir la Atención Primaria del futuro. Sabe que puede contar con nosotros para ello, tal como hemos demostrado hasta el momento con nuestras propuestas y análisis", ha concluido el colegio de médicos.