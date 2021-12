Villacís dice que Vox garantiza desgobierno, caos e incertidumbre

Archivado en:

La vicealcaldesa de Madrid y uno de los rostros más conocidos de Ciudadanos, Begoña Villacís, considera que en todos los sitios donde Vox "pinta algo", garantiza "desgobierno, caos, inestabilidad, inseguridad e incertidumbre", excepto en la Comunidad de Madrid, donde entienden que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "cae bien y les conviene apoyarla".

En una entrevista con El Periódico de España, tras el portazo de Vox a las cuentas del Ayuntamiento de Madrid para 2022, Villacís dice que "en todos los sitios donde Vox pinta algo están dejando caer los presupuestos y creando caos", salvo en la Comunidad de Madrid.

"Lo suyo no es trabajar. Llega la comisión de presupuestos y hacen pellas. Lo suyo es boicotear. Yo me pregunto dos cosas: con respecto a España, qué ocurrirá si el país depende de ellos. Creo que es importante que la gente vea lo que ocurre en el Ayuntamiento de Madrid. Y la segunda: ¿Por qué el PP prefiere depender de Vox en vez de un partido como Ciudadanos? Esto demuestra que (Pablo) Casado no ha girado al centro, sino hacia Vox. Y en Castilla y León se van a llevar una sorpresa", avisa la vicealcaldesa.

Villacís afirma que la continuidad del Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid está asegurada hasta el final de la legislatura y que el PP actúa con la tranquilidad de que Ciudadanos no hará una moción de censura.

Señala que confía en el alcalde José Luis Martínez-Almeida, porque "no hay otra" y que en los dos años y medio que llevan trabajando juntos les ha ido "bien", aunque reconoce que han tenido "muchas más discrepancias" de las que se han hecho públicas porque "los dos somos responsables para saber que hay cosas que se quedan en casa". "Somos dos partidos, pero un solo gobierno", agrega.

Sobre la convocatoria de elecciones en Castilla y León, sostiene que "a estas alturas ya todo el mundo sabe que Paco Igea es honorable y que Alfonso Fernández Mañueco no lo ha sido" y asegura que tiene ganas de que empiece la campaña electoral.

"Si Paco Igea es nuestro candidato, que yo quiero que lo sea, creo que será un enorme candidato. Toda España ha visto que él sí tiene palabra. Y no vamos a ver una prolongación de lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid. Nos están llegando muy buenas sensaciones. Es tan grave lo que ha ocurrido", opina Villacís.