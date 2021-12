Villacís die que están poniendo "todo el empeño" en sacar los presupuestos

Archivado en:

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes que el Gobierno municipal sigue negociando con el grupo mixto (Recupera Madrid) para lograr su apoyo a los presupuestos de 2022, y ha subrayado que se está poniendo "todo el empeño" en ello, conscientes de que están "un poco con los plazos encima".

"Seguimos negociando y eso es una buena noticia. Que no nos hayamos levantado de la mesa es una buena noticia, porque Madrid necesita unos presupuestos, y yo creo que después de lo que estamos viendo a ningún madrileño le puede quedar la duda de que estamos haciendo todo lo posible porque esta ciudad pueda salir adelante", ha dicho Villacís en una visita al Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM) para felicitar las fiestas al personal municipal que hará guardia esta Nochebuena.

Para salir adelante, ha continuado la segunda edil de la capital, "necesitamos unos buenos presupuestos para Madrid, para mantener los servicios necesitamos unos buenos presupuestos, para que estos policías puedan tener sus cinco unidades integrales de distrito, o el Samur pueda tener sus nuevas bases, necesitamos unos presupuestos".

"Así que creo que es evidente que estamos poniendo todo el empeño posible en sacarlos adelante. Eso exige unas grandes dosis de generosidad, tanto como por parte del Gobierno como por parte de quien está dispuesto a negociar con nosotros por el bien de Madrid", ha agregado la vicealcaldesa.

Y ha subrayado que ella sabe "muy bien" lo que "significa sentarte a pactar con quien es distinto". "Sé las críticas que uno recibe, por tanto yo quería reconocer esa dosis de generosidad que necesitamos todos para seguir negociando por este Madrid", ha indicado.

Preguntada sobre las sucesivas convocatorias y desconvocatorias de la comisión de Hacienda sobre los presupuestos y las ordenanzas fiscales -el martes se convocó para esa tarde pero poco antes se aplazó al jueves, y ese mismo día se pospuso al próximo lunes-, Villacís ha alegado que "así son las negociaciones".

"Lo único que demuestra es que tenemos toda la voluntad del mundo de sacarlas adelante (...). Lógicamente estamos en los últimos momentos y estamos un poco con los plazos encima, evidentemente, pero tenemos que tratar de sacarlas. Si tenemos que posponerlas no nos queda más remedio, pero sí yo creo que de lo que da prueba es de la enorme voluntad que le estamos poniendo a este proceso de negociación", ha argumentado.

Y ha insistido en que a ella que lo le gustaría es que Madrid tuviera presupuestos en 2022.

"No es que me gustaría a mí, es que sé que los necesitamos para gobernar bien el año que viene, entonces, dado que hay partidos políticos irresponsables, concretamente como es Vox", ha continuado, "dado que no nos hemos encontrado con esa responsabilidad pues tenemos que negociar, tenemos que sentarnos, sentarnos, sentarnos, y mientras no nos levantemos de la mesa tenemos esperanza en que podamos sacar los presupuestos adelante".