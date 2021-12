Raúl García Pierna, otro talento pide paso en el ciclismo español

Redacción Deportes, 23 dic.- Raúl García Pierna (Tres Cantos, Madrid, 20 años) es una de las esperanzas que iluminan el futuro del ciclismo español. El madrileño del Kern Pharma ha conocido en su primera temporada como profesional la forma de correr en el World Tour, ese "ritmo diabólico" de las grandes pruebas, como la Itzulia, y ahora en 2022 espera dar un paso al frente y aprender para perseguir sus grandes sueños, entre ellos "estar pronto entre los grandes".

García Pierna ha tenido el honor de estrenar la categoría UCI Pro Team con el Kern Pharma en un curso cargado de competiciones que ha alternado con comparecencias con la selección nacional en Mundiales y Europeos. Entre sus primeros recuerdos de la temporada, la exigencia de la Itzulia-Vuelta al País Vasco, donde el ritmo de los ciclistas del World Tour "ya es otra cosa".

"Ha sido un año duro, adaptarse al profesionalismo es complicado porque supone un gran cambio. Lo que más me sorprendió fue la velocidad a la que se rueda. Al principio es un "shock", te cuesta mucho seguir el ritmo. En la Itzulia, la gente iba a tope, la carrera es ratonera, con subidas y bajadas constantes, parece que no vas a poder seguir la marcha, pero al final te acostumbras. Sufrí mucho, la verdad", recuerda García Pierna de su bautizo de fuego en el World Tour.

Con el maillot de la selección española, García Pierna se clasificó el 16 en el Mundial sub'23 de crono y sexto en el Europeo, y en el continental en ruta ocupó la plaza 13. Fue campeón de España contrarreloj en 2020.

En pista también destacó como juvenil, siendo tercero en el Europeo de scratch y en el Mundial bronce por puntos. En sub'23 tercero en el Europeo en eliminación y cuarto en omnium.

Hijo del exciclista profesional Felix García Casas, el corredor del Kern Pharma precisa que "lo de ser ciclista" también le viene por la familia de su madre, ya que su tío y su abuelo fueron ciclistas.

Empezó a competir siendo alevín a los 12 años, con un segundo puesto en BTT. Aún no sabía que iba a ser ciclista, algo que ya tuvo claro a los 18 años en juveniles, cuando compitiendo en el extranjero vio que tenía condiciones para el ciclismo.

"No me arrepiento de haber elegido ser profesional del ciclismo, es lo que me gusta y tener esta oportunidad es un sueño que se cumple", comenta de forma rotunda.

ESPERO LLEGAR A ESTAR ENTRE LOS GRANDES

García Pierna, quien acaba de concentrarse con la selección sub'23 en Alicante, contempla "como algo normal" la evolución de los jóvenes talentos que están conquistando el ciclismo mundial en las últimas temporadas, destacando con 20 años al máximo nivel, como los casos del esloveno Pogacar, doble ganador del Tour de Francia o el belga Remco Evenepoel.

"Con los sistemas de entrenamiento que hay ahora el desarrollo llega antes, se hacen las cosas mejor y se adelanta la evolución del corredor. No me extrañan los resultados de Pogacar, Bernal ó Evenepoel. En el primer año de sub'23, si eres bueno, estás con los mejores"-

Ese es precisamente uno de los objetivos del ciclista madrileño, estar con los grandes, algo al alcance de un corredor que se desenvuelve en todos los terrenos, sobre todo contrarreloj.

"Espero estar algún día entre los grandes. Si estoy en forma creo que soy buen escalador, voy bien contrarreloj y me defiendo en el llano, me considero un ciclista completo".

Una de las dudas de Raúl García Pierna es saber hasta dónde puede llegar "en las subidas largas", algo que irá descubriendo "a medida que vaya haciendo carreras".

AYUSO Y CARLOS RODRÍGUEZ VUELAN

Hablando de la nueva remesa de jóvenes ciclistas españoles, García Pierna se refiere a los que el seleccionador nacional Pascual Momparler considera "dos súper craks": Juan Ayuso y Carlos Rodríguez.

"Ayuso y Carlos vuelan, son los que más andan y hay que tener paciencia con ellos. Son diferentes, tienen una calidad muy grande. El primero ganó el Giro sub'23 y Rodríguez fue segundo en el Tour del Porvenir, las dos carreras más importantes. Soy optimista para el futuro, entre unos y otros van a salir bien las cosas".

En el aspecto personal, García pierna se muestra "muy contento en el Kern Pharma, "donde tenemos un grupo muy bueno y se hacen las cosas bien, paso a paso".

Como todo corredor, la aspiración del ciclista de Tres Cantos es correr en un equipo World, y, puesto a soñar a lo grande, apunta al arcoíris como ambición suprema.

"Si es por soñar, me quedo con el Mundial. Es una carrera diferente .En el Tour gana el Mejor, pero el Mundial es una prueba de un día y hay más opciones para que alguien sorprenda, una carrera más abierta, aunque por supuesto que siempre gana un buen corredor".

Para 2022, García Pierna espera debutar en una de las grandes, aunque para ello su equipo deberá obtener una de las invitaciones de la Vuelta para la próxima edición. "Me gustaría ir, es la carrera de casa, si lo hacemos bien es posible".

En el resto de objetivos para la próxima temporada la agenda del ciclista del Kern Pharma alberga las citas del Campeonato de España contrarreloj de su categoría, el Mundial y el Europeo, pero ante todo, "dar un paso adelante como ciclista".

En su faceta de aventurero, García Pierna cumplió hace unos meses con un reto pintoresco que le permitió vivir "una libertad inigualable" cubriendo en bicicleta gravel el trayecto de 874 km que separan la Puerta del Sol de Madrid del Cabo de Creus. Un viaje dividido en cinco etapas que comenzó el miércoles 17 de noviembre a las 10:00 y acabó el domingo 21 a las 18:00, al anochecer.

"Tenía ganas de hacer algo así, me lo ofreció Miguel Silvestre y acepté para disfrutar de una semana diferente, para disfrutar. "Me gusta entrenar solo y cinco días a mi aire me vino muy bien, tienen tiempo de sobra para pensar en tus cosas, te sientes libre....".

Carlos de Torres