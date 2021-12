291 directores de centros de salud y consultorios exigen disculpas a Ayuso

Madrid, 23 dic.- Los directores de 202 centros de salud y 89 consultorios locales madrileños han enviado una carta al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en repulsa por el "ataque" y el "absoluto desprecio" de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a los sanitarios, y exigiendo una "inmediata rectificación y disculpas públicas".

La carta, dirigida también a la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y a la Gerencia de Atención Primaria, la envían después de que Ayuso declarara en una entrevista radiofónica que "los ciudadanos no tienen que estar esperando haciendo colas y en algunos centros de salud no cogen el teléfono, se cuelgan o, de repente, no hay médicos. Lo vamos a investigar".

En estas declaraciones "se ataca directamente a la honorabilidad de los trabajadores de la Atención Primaria; haciéndonos responsables directos del actual bloqueo de los Centros de Salud", indican los firmantes de la carta, que son 202 directores de centros de salud -de los 270 que hay en la región- además de 89 de consultorios.

"Se señala a los profesionales como orquestadores de un boicot para desatender a nuestros pacientes en plena sexta ola de la covid, ignorando deliberadamente la paupérrima situación a la que su propio gobierno y los anteriores nos han abocado", añaden los directores.

Además, desde el Gobierno Regional están "mintiendo deliberadamente a la población y poniéndola en nuestra contra; amenazando a los profesionales con “cazas de brujas” en pleno siglo XXI", además de acusarles de "convertir los centros de salud en sedes electorales”, continúa la carta.

Las declaraciones de la presidenta denotan "una profunda ignorancia de lo que es y significa la Atención Primaria en su propia comunidad; un profundo desinterés por lo que en ella ocurra más allá de lo que políticamente le pueda suponer, y un absoluto desprecio por los profesionales que en ella trabajamos", según los directores.

El Gobierno regional hace "una utilización política y torticera de la situación de déficit estructural en la Atención Primaria, que estamos cansados de denunciar, para desviar la atención de la población de la total inoperancia con la que se lleva gestionando desde hace ya demasiados años este nivel asistencial", agregan.

Sería "incomprensible" para los equipos directivos abajo firmantes, "que nuestros gestores, conocedores de las condiciones en las que trabajamos" especialmente desde que comenzó la pandemia, "no acudieran en nuestra defensa", continúa la carta.

Los firmantes concluyen solicitando que se "aporte pruebas" de las acusaciones vertidas sobre los profesionales.