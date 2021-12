Más Madrid y PSOE censuran el nuevo aplazamiento de la comisión sobre cuentas

Madrid, 23 dic.- Más Madrid y PSOE han criticado el segundo aplazamiento de la comisión de Hacienda para estudiar los presupuestos de 2022 del Ayuntamiento, que ha sido pospuesta hasta el lunes, y han insistido en que son unas cuentas "lesivas", según los socialistas, e imposibles de apoyar por formaciones progresistas, a juicio de Más Madrid.

Se trata de la segunda vez que se pospone esta comisión extraordinaria -paso previo al pleno de presupuestos-, después de una primera convocatoria el martes que se anuló ese mismo día para que pasara a celebrarse este jueves.

En ambos casos se ha ampliado el plazo para que el Gobierno municipal de PP y Ciudadanos siga negociando con el grupo mixto (los cuatro ediles escindidos de Más Madrid que operan bajo el sello de Recupera Madrid) "posibles enmiendas" para incorporar al proyecto de presupuestos y a las ordenanzas fiscales de 2022.

En un audio remitido a la prensa tras conocerse que la comisión pasará a celebrarse el lunes, día 27, la edil del PSOE Enma López ha censurado que se les ha informado de la anulación de la cita “esta vez" con "50 minutos" de margen, mientras que el martes pasado "nos desconvocaron con cinco minutos" de antelación.

"Parece ser que es que siguen negociando, pero esta no es una forma de tratar a la oposición. Es una deslealtad institucional absoluta, es un desprecio a los trabajadores municipales, es un menosprecio a la democracia, y no es la forma de hacer las cosas”, subraya la concejala.

Y además, añade, "todo ello para tramitar unos presupuestos que son lesivos para los intereses de Madrid, que no apuestan por el reequilibrio territorial, que no apuestan por la recuperación económica, y que además no van a ser capaces de aprovechar las oportunidades que el mayor presupuesto de los últimos años le podría ofrecer a Madrid".

En la misma línea se ha pronunciado en otra grabación el concejal de Más Madrid Miguel Montejo.

"Más Madrid lo primero que quiere trasladar es que ninguna persona progresista, en su sano juicio, apoyaría un presupuesto que recoge todas y cada una de las demandas de la ultraderecha -en referencia a Vox-, ni tampoco validaría el ejercicio de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, empantanado en la nada por no enfrentar los problemas del futuro de la ciudad", apunta el edil.

Para Montejo, validar este presupuesto "no es nada más que refrendar un modelo de ciudad que a cualquier persona progresista le resultaría totalmente ajeno".

“La ciudad no necesita este presupuesto. La ciudad puede continuar funcionando con un presupuesto prorrogado que permitiría que, por ejemplo, las subvenciones nominativas sean tramitadas como subvenciones directas, o que los fondos europeos sean cofinanciados con modificaciones de crédito”, sostiene el edil.

Esa es “la realidad de Madrid", apostilla, "y cualquier otra cosa que nos cuenten no será nada más que el trilerismo y la falta de palabra de José Luis Martínez-Almeida al respecto de su respeto a la democracia". EFE

pcc-pcl/jnr

1011766

1011365