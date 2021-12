Convocan hoy concentraciones frente a centros sanitarios a las 12 y 18 horas

Madrid, 23 dic.- La plataforma de médicos de Atención Primaria 'AP se Mueve' ha convocado este jueves a pacientes y profesionales a concentrarse frente a centros de salud y hospitales en protesta por "las acusaciones" de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, contra los profesionales de la sanidad pública madrileña.

A las 12:00 y a las 18:00 horas de hoy están llamados a concentrarse durante 5 minutos en la puerta "de todos los centros sanitarios", los profesionales y pacientes "unidos en repulsa por las acusaciones de Ayuso contra los profesionales de la sanidad pública madrileña", indican en la convocatoria.

Los profesionales además reclaman una "rectificación pública" de la presidenta regional por su palabras en una entrevista radiofónica en la que afirmó que "los ciudadanos no tienen que estar esperando haciendo colas y en algunos centros de salud no cogen el teléfono, se cuelgan o, de repente, no hay médicos. Lo vamos a investigar".

Unas declaraciones que han soliviantado a los profesionales sanitarios, que manifiestan que están desbordados por la falta de personal que afecta a los centros en esta sexta ola de la pandemia. EFE

