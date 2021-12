Carlos Sainz: "No me importaría pelear por el Mundial con Fernando Alonso"

Archivado en:

El piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz reconoció este miércoles que se ve "luchando por el campeonato" en las próximas temporadas y no le importaría disputarlo contra Fernando Alonso, además le pidió a 2022 que su Ferrari vaya "como un cohete" y dejó claro que a la escudería italiana "le da igual" quien de sus dos pilotos, el español o Charles Leclerc, quede por delante en el Mundial.

"Sí me imagino luchando por el campeonato. No sé los objetivos de Alpine, todos los equipos tienen una oportunidad el año que viene. Tenemos una buena oportunidad de dar un salto cualitativo y meternos en la pelea. No me importaría estar peleando un Mundial con Fernando Alonso y los demás pilotos, cuantos más pilotos mejor para la Fórmula 1", aseveró Carlos Sainz durante el 'Karting Navideño' organizado por Estrella Galicia 0,0.

Aunque admitió que no sabe en qué punto están los equipos respecto a la próxima temporada, aseguró que quiere "estar arriba con Ferrari". "El cambio de reglas es una buena oportunidad para luchar por una primera victoria. No sabemos dónde estamos ni dónde vamos a estar, me encantaría luchar por esa primera victoria y victorias en general en Ferrari, que vaya a pasar o no, no lo sé", afirmó.

"He podido probar el coche nuevo, es muy diferente de llevar y de forma, en el simulador ya noto las diferencias, va a ser duro de pilotar. El año que viene va a ser rápido, no tan lejos de los de este año, pero un coche muy duro de pilotar. Le pido que sea rápido, a lo demás me adapto yo. Que el coche sea un cohete y podamos estar arriba, tengo la capacidad de adaptarme a cualquier coche", explicó sobre su primer contacto con el nuevo coche para 2022.

El piloto español culminó una gran temporada en la quinta posición del Mundial, por detrás de los cuatro favoritos de los equipos de Mercedes y Red Bull. "Me siento bien, realizado, me puse objetivos ambiciosos, pero creo que se han ido cumpliendo, he ido marcando mis pautas y he llegado al final a un nivel alto, he acabado la temporada como quería", señaló.

"Por muy bueno que seas a Mercedes y Red Bull no les ibas ni a toser, en la mayoría del año. Ser primero del resto es la manera en la que lo vemos la mayoría de los pilotos, acabar quinto era un buen símbolo, ha sido pelea limpia y divertida", añadió.

Carlos Sainz cerró el año con un tercer puesto en Abu Dabi, aunque le hibiese gustada estar más cerca de Verstappen y Hamilton en ese agónico final. "No lo viví en primera persona, ojalá haber estado detrás de los dos y haber visto la carrera de cerca. Lo que pudo ser mi primera lucha por ganar se convirtió en cómo me voy a quitar a estos dos doblados para guardar un podio. No me quedé chafado, pero si se chocaban ganaba yo la carrera...", bromeó el español.

"Si fuese Hamilton habría preferido igualdad de condiciones, y era lo más justo, pero el 'safety car' era lo ideal para esa situación, no había ninguna barrera dañada. Si no lo respalda el reglamento, el director de carrera no tiene por qué aplicar la bandera roja. A ver cómo podemos hacer el deporte más justo de cara al espectador y a nosotros", relató sobre la última carrera que decidió el Mundial.

Así, Sainz pidió "revisar" el reglamento para hacerlo "más comprensible" de cara al espectador. "En la mayoría de los casos lo tenemos claro (reglamento), aunque algunas decisiones han sido polémicas y lo tenemos que revisar, no todo el mundo está contento", lamentó.

"En el podio final hubo pocas conversaciones y suele haber pocas, aunque yo soy bastante charlatán. No salió la palabra robo", expresó sobre la polémica entre Verstappen y Hamilton, al mismo tiempo que mostró todo su apoyo a Latifi, tras las amenazas que este ha recibido.

"Es la cruda realidad y la mala realidad que vivimos en redes sociales. Están polarizadas, la gente se siente con la potestad de decir lo que le da la gana, incluso con amenazas de muerte. Me preocupa por los chavales jóvenes en las redes sociales, igual no tienen la madurez suficiente. Es algo que no me gusta ver y no acabo de entender. Va a hacer que los atletas nos cohibamos un poco, a ver si empieza a haber un cambio", imploró.

Además, el piloto español debutó esta temporada con la histórica escudería Ferrari, lo que generó un "cambio bastante grande" en cuanto a popularidad. "En 2020 y la pretemporada de 2021 imaginé muchas cosas, te vas a la cama pensando cómo va a ser tu primera temporada en Ferrari. Esperaba lo que me decía mucha gente, tuve la suerte de estar mucho tiempo en Italia y eso me ayudó para prepararme mentalmente, lo he disfrutado muchísimo este primer año, me voy a acordar toda la vida", celebró.

"A Ferrari le da igual quien quede por delante, si Leclerc o yo, le importa que haya dos pilotos a nivel muy parejo. Los dos hemos estado a un nivel muy alto, consiguiendo muchos puntos. Quien quede por delante es anecdótico", comentó sobre su rivalidad con su compañero de equipo.

Sobre su renovación con el equipo italiano, insistió en que se "tienen que sentar a hablar". "Tenemos que poner todas las opciones encima de la mesa, veré cual es la opción mas atractiva para mí y para Ferrari, hasta que no tenga todas las opciones no sé qué preferiré. Estoy muy contento, ha sido un inicio idóneo y ambas partes estamos contentas, deberíamos hablar este invierno y ponernos de acuerdo", auguró.

Finalmente, Sainz, madridista confeso, valoró el inicio de temporada del Real Madrid. "Estoy contento, me ha gustado el toque de intensidad y agresividad que le ha dado Ancelotti. Me convence y me gusta mucho. Vinicius es de los mejores del mundo, Mbappe no sobraría, le diría que viniese cuando quiera", concluyó.