Díaz Ayuso aclara que no señala a los sanitarios sino la atención al ciudadano

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha precisado este miércoles que no pone "en la diana" a los profesionales sanitarios, sino a la atención al ciudadano que se está proporcionando en algunos centros de salud tras las "numerosas quejas" que han recibido.

En rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno en la Asamblea de Madrid, donde se han aprobado este miércoles los presupuestos de 2022, Ayuso ha subrayado que no se refería a la atención sanitaria, sino a "la atención al ciudadano" en sus afirmaciones ayer en una entrevista en EsRadio, donde aseguró que investigaría por qué se estaban generando colas en algunos centros de salud, en los que "no cogen el teléfono, se cuelgan o, de repente, no hay médicos".

Ayuso señaló que quiere estudiar "profundamente" qué está sucediendo en los centros de la salud de la región, que la izquierda, a juicio de la presidenta, quiere convertir "en sedes electorales" en las que "mantener a sus sindicatos y a los liberados sindicales, y esa gente que tiene instalada en el seno de la educación, de la sanidad y de otros muchos servicios públicos".

Por estos reproches, la presidenta madrileña ha sido criticada por la izquierda, los sindicatos sanitarios y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que los ha tildado de "inadmisibles".

"No pongo en la diana a los profesionales sanitarios, son quienes quieren poner mis palabras como consideran que lo hacen, quienes politizan para señalar a los que jamás yo he puesto el dedo como son los profesionales, sobre los que tengo la mejor opinión y siempre lo traslado", ha expresado Ayuso, quien ha añadido que su "obligación es saber qué está ocurriendo y en qué centros se está produciendo" para "mejorar el servicio".

En esta línea, ha señalado que "no hay que confundir la atención al ciudadano con la atención sanitaria" y ha pedido que "lo que tenemos que hacer todos es arrimar el hombro" en estos momentos, ante el aumento exponencial de casos a causa de la variante ómicron porque "vienen todavía semanas muy duras".

El Gobierno madrileño es "consciente" de que la atención primaria y los servicios de urgencias de los hospitales "están sufriendo una carga mayor", pero está "obligado" a mejorar el sistema.

"Lo que sería ilógico es quedarse de brazos cruzados cuando hay ciudadanos que nos están manifestando con numerosas quejas que este servicio (el de atención al ciudadano) no se está prestando como ellos consideran", ha remarcado Ayuso, que ha destacado el trabajo "extraordinario" de los profesionales sanitarios, sobre todo el atención primaria y urgencias por la "carga mayor" de estas semanas.