Sindicatos estudian denunciar a Ayuso por "injurias" contra sanitarios

Madrid, 21 dic.- Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad -Satse, CCOO, Amyts, CSIT-UP y UGT- han amenazado este martes con emprender acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "falsedades, calumnias e injurias" contra los profesionales de la atención primaria.

En un comunicado conjunto, los sindicatos se refieren a la entrevista ofrecida por Ayuso esta mañana a 'EsRadio', donde ha dicho: "Los ciudadanos no tienen que estar esperando haciendo colas y en algunos centros de salud no cogen el teléfono, se cuelgan o, de repente, no hay médicos. Lo vamos a investigar".

Ayuso ha señalado que quiere estudiar "profundamente" qué está sucediendo en los centros de la salud de la región, que la izquierda, a juicio de la presidenta, quiere convertir "en sedes electorales" en las que "mantener a sus sindicatos y a los liberados sindicales, y esa gente que tiene instalada en el seno de la educación, de la sanidad y de otros muchos servicios públicos".

Para los sindicatos, "la presidenta abandona la salud de los madrileños, y mientras acosa y machaca a los profesionales, los calumnia y desprestigia en los medios de comunicación mientras ellos sacrifican su tiempo libre y su familia para velar por la salud de todos", por lo que han exigido "una rectificación inmediata" a Ayuso.

Alegan además que, cuando un centro "no tiene disponibles a muchos de sus profesionales", es "evidente" que "la atención que se ofrece es muy distinta", y le recuerdan a la presidenta que "es su obligación preocuparse de que todos los centros tengan el personal que necesiten en todo momento".

"También debe saber la presidenta que, desde ayer, su propia gerencia de atención primaria pide a los ciudadanos que no se acuda a los centros de salud con síntomas leves o test positivo de antígeno y remite a estos pacientes al 900102112", recalcan los sindicatos, que además instan al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a "defender a sus profesionales frente a las acusaciones".

Los sindicatos también animan a Ayuso a que si va a investigar "esas sospechas de mal funcionamiento intencionado", haga lo propio respecto a "los requerimientos que la Inspección de Trabajo ha hecho al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para que solucione los riesgos psicosociales de los trabajadores".

"Los profesionales no fuimos ladrones en el hospital Isabel Zendal (donde el Gobierno denunció un supuesto sabotaje que la Fiscalía ha pedido archivar) y ahora no somos delincuentes en atención primaria. No parece buena idea demonizar siempre a los trabajadores y a los sindicatos, estamos cansados de ser un argumento para hacer política", concluye el comunicado.

Por otra parte, la plataforma de médicos de atención primaria 'AP Se Mueve' considera que las "insinuaciones" de Ayuso son "probablemente más fruto del desconocimiento que de la mala fe", y la invitan a evitar "transitar caminos ya trillados y estériles" y la tentación de "organizar una caza de brujas", indican en un comunicado.

"Finalmente tendrá que desdecirse, o voluntariamente o tal vez por exigencia legal", señala el colectivo, que exige a la presidenta que "escuche" y "dé recursos" a los profesionales sanitarios en vez de "boicotearles", concluye la plataforma.