Menos contactos, mascarilla y toque de queda, demandas autonómicas a Sánchez

Madrid, 21 dic.- Los presidentes autonómicos llevarán este miércoles a la conferencia convocada por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, una variada lista de propuestas contra la extensión de la sexta ola de la covid, desde el toque de queda que plantea Cataluña al cambio de criterio de las cuarentenas que pide Madrid, aunque en lo que coinciden muchos es en que se acuerden medidas comunes para toda España.

Estas son las peticiones que harán los presidentes autonómicos:

- El presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, planteará que se extiendan las restricciones que ha aplicado Cataluña en todo el Estado, después de decir que la mascarilla no es suficiente y haber anunciado que pedirá aval judicial para volver a aplicar el toque de queda, limitar los encuentros a 10 personas, cerrar el ocio nocturno y reducir al 50 % los aforos en la restauración y al 70 % en los comercios, cultura, eventos deportivos y gimnasios.

- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que pedirá un cambio de criterio en las cuarentenas y que los contactos vacunados con pauta completa no tengan que aislarse. Además, apuesta por una vuelta al colegio "con normalidad" tras las vacaciones de Navidad, y no quiere más "cierres" porque los ciudadanos "no aguantan más". Respecto al pasaporte covid, cree que no sirve para hacer frente a nuevas olas.

- La Xunta de Galicia, que ya ha adelantado que no baraja pedir el aval judicial para volver a aplicar el toque de queda, como quiere hacer Cataluña, aboga por reforzar el uso de la mascarilla y por esforzarse en el proceso de vacunación.

- Extremadura, como ha indicado su consejero portavoz, Juan Antonio González, acudirá con el principal mensaje de que es fundamental administrar la tercera dosis de la vacuna cuanto antes y con el ánimo de que las medidas que se vayan a aprobar para luchar contra la sexta ola de la pandemia se alcancen por consenso y sean "inequívocas" para todos los españoles.

- El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha expresado su deseo de que las medidas a adoptar sean "lo más homogéneas posible" en el conjunto del país pero más allá de eso esperará a conocer la propuesta a realizar por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la conferencia de presidentes autonómicos.

- El Gobierno de Castilla-La Mancha, por medio de su portavoz, Blanca Fernández, ha defendido que sería lógico adoptar medidas como el uso obligatorio de la mascarilla -tanto en espacios interiores como en el exterior- y el control de los eventos multitudinarios donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad ni el uso de la mascarilla, aunque rechaza que se pongan restricciones a la hostelería y va a poner sobre la mesa la necesidad de que se mantenga el fondo covid.

- La presidenta de Navarra, María Chivite, acudirá a la Conferencia de Presidentes con "actitud de escucha y sin descartar nada", y en cuanto a medidas concretas ha dicho que el uso de mascarillas en exteriores -que algunos gobiernos autonómicos están planteando- ya se recoge por su departamento de salud con carácter obligatorio cuando no se puedan respetar las distancias.

- El jefe del Gobierno cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha pedido que en la conferencia se adopten medidas comunes para frenar el avance de la pandemia porque "de nada vale que un territorio tome una medida y otro, al lado, la contraria". En concreto pedirá "alguna medida" basada en la precaución, como la vacunación de los niños y la aplicación de la dosis de refuerzo entre los más jóvenes, mientras que considera que "los confinamientos no conducen a nada".

- Murcia, a través de su consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha asegurado que no acuden con propuestas a la reunión al considerar que debe ser el presidente del Gobierno el que lleve "las riendas" planteando las propuestas.

- Asturias, cuyo presidente se ha contagiado, tiene en estudio un pasaporte que se impone en el resto del país.