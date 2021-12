Ayuso sobre el control del PP de Madrid: No es una guerra entre Génova y Sol

Madrid, 21 dic.- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes que la batalla interna por el control del PP de Madrid "no es una guerra entre Génova y Sol" porque no está utilizando la administración "para nada", y ha confiado en que el partido "pase página pronto" de la "polémica" del congreso autonómico porque estas cuestiones internas "debilitan".

Sobre la publicación de El Mundo de que el número dos de Pablo Casado, Teodoro Garcia Egea, y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, habrían sellado la paz en un encuentro el pasado jueves, Ayuso se ha congratulado de que "hablemos entre nosotros las cosas", si bien ha precisado que estas cuestiones "no se resuelven en tres minutos ni las tienen que resolver otros diferentes".

A su juicio, ese encuentro ha servido para "acercar posturas" porque "es bueno para todos", ya que "España nos mira, nos necesita, tiene que haber una alternativa, que es el PP, a este desgobierno" de Pedro Sánchez.

"No es una cuestión de quien se pone a la cabeza, es de quien queremos que no nos secuestre España y en este papel el PP tiene mucho que hacer y estar en otras cuestiones internas nos debilita", ha considerado; y ha añadido: "ojalá pasemos pronto página a esto".

La presidenta regional ha indicado que ella no está utilizando su posición al frente del Gobierno madrileño "para nada", al tiempo que ha añadido que "hay mucha ilusión por parte del electorado" hacia el Ejecutivo que dirige y quiere que se traslade "a todos los rincones" del partido para ir "al unísono".

"No es cuestión de guerras, es una cuestión de que tiene que haber una democracia dentro de partido, que los militantes decidan qué es lo que quieren ellos, no lo que queremos los demás ", ha aseverado Ayuso que ha precisado que no le "importan" las batallas internas del partido que son "menores" que la gestión de la Comunidad de Madrid.

Y ha vuelto a rechazar unas posibles aspiraciones a la política nacional, ya que su "principio y final" está en el Gobierno Regional.