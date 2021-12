Almeida dice que "casi todas" las peticiones de grupo mixto son asumibles

Madrid, 20 dic.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha afirmado este lunes que si el grupo mixto de Recupera Madrid está negociando con el Gobierno con la "voluntad de aprobar los presupuestos" es algo que sucederá, porque vistas sus peticiones "casi todas" son asumibles, y, las que no, sí son negociables.

Tras un acto para hacer balance del plan de infraestructuras del Ayuntamiento para el periodo 2019-2027, el regidor ha dicho que están trabajando en las enmiendas del grupo mixto para un "eventual acuerdo presupuestario", y ha explicado que el Gobierno de PP y Ciudadanos no tiene "problemas" con un "gran número de esas enmiendas parciales", y con el resto "estamos viendo cómo podemos hacer enmiendas transaccionales donde se pueda llegar a un acuerdo".

"Considero desde luego que sí se pudiera llegar a ese acuerdo y la aceptación de esas enmiendas parciales pudiera desembocar en la aprobación del presupuesto", ha dicho Almeida, y después ha agregado para que "quede claro": "Si Recupera Madrid está haciendo esto con voluntad de aprobar los presupuestos antes del 31 de diciembre, va a poder llegar a un acuerdo para poder hacerlo".

Almeida ha agregado que para el Gobierno el escenario de una prórroga y una eventual negociación posterior "no es válido", porque "en el caso de que el 1 de enero no haya ordenanzas fiscales no habrá rebaja del IBI, porque el hecho imponible se produce el 1 de enero".

"Para nosotros poder aprobar los presupuestos junto con las ordenanzas tiene que ser antes del 31 de diciembre, porque lo que queremos es bajarle los impuestos a los madrileños. Por tanto para nosotros hay que aprobarlos antes del 31 de diciembre para que pueda ir acompañada de la rebaja fiscal", ha abundado.

Pero "lo cierto", ha agregado el regidor, "es que si el grupo mixto quiere aprobar los presupuestos, los presupuestos se van a aprobar vistas las peticiones que han hecho, que son asumibles casi todas, y negociables el resto".

Por su parte, el grupo mixto ha transmitido este lunes a la prensa que en estos momentos los temas prioritarios en la negociación son la "recuperación" de un Orgullo LGTBI "con más fuerza que nunca" y el aumento de las partidas a asociaciones del colectivo, que se pueden financiar quitando aportaciones "a entidades antiabortistas" para así "poder invertir en educación sexual y ayudas sociales a las familias".

ALMEIDA A Vox: SI NO VA A SUMAR QUE SE APARTE Y NO MOLESTE

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha protagonizado hoy una entrevista en Telemadrid, sobre la que Almeida ha dicho que “está dramatizando demasiado” y ha censurado que “quien ha tenido claro que no quería aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid es Vox”.

Lo “único” que está claro es eso, ha dicho el alcalde, retrotrayéndose a la “tomadura” de pelo que fue su reunión del jueves pasado, y también ha dicho que no va a ceder a lo que pretende Vox, aprobar las cuentas “conmigo o con nadie”.

“Lo que le digo a Javier Ortega Smith es que lo que no voy a aceptar es que no tengamos que pactar con nadie porque ellos no querían pactar con nosotros. Que se olvide de eso, completamente. Mi obligación es tratar de aprobar unos presupuestos buenos, y si Vox no quiere aprobarlos que se aparte y no moleste. Así lo digo”, ha zanjado.

Preguntado, por otro lado, sobre si en Génova ven bien el camino que sigue el PP en la ciudad negociando con los cuatro ediles escindidos de Más Madrid próximos a la exalcaldesa Manuela Carmena, el portavoz nacional del PP ha dicho que desde la cúpula del partido no le han transmitido nada y que, en todo caso, en el PP "tenemos muy claro que por encima de los intereses" de la formación están los de los ciudadanos.

No le importa, por tanto, cómo le puede afectar esta situación en los comicios de 2023, porque su "obligación" es evitar que haya una prórroga de las cuentas y aprobar los presupuestos aún con "aquellos que no son aliados naturales del PP".