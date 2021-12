Cervera: “Somos mejor equipo así”

Madrid, 19 dic.-Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, ponderó la forma de jugar de su Cádiz, que logró un empate a cero en casa frente al Real Madrid, al asegurar que son “mejor equipo” planteando los partidos de esta manera ya que con la pelota se generan “a veces, más problemas que beneficios”.

“Es muy importante que un partido así se vea refrendado con un punto. Es complicado hacerle correr a la gente y defender atrás como lo han hecho si al final no te llevas nada. Se ha demostrado una vez más que somos mejor equipo así que haciendo lo que a veces no tenemos que hacer, sobre todo con la pelota. A veces nosotros nos creamos más problemas con la pelota que beneficio”, dijo en rueda de prensa.

“No sé si es un arte, porque defender es destruir y esto nunca es un arte. Pero es una forma de sacar puntos y estamos aquí para salvar la categoría. Los dos o tres últimos partidos en los que hemos tenido más presión que el contrario nos han metido mínimo tres goles, esta es la realidad. Si la queremos esconder, pues no la hablamos, pero es la realidad”, añadió sobre su estilo de juego.

“Nosotros tenemos que creer que esta es nuestra mejor manera de sacar puntos, no todos equipos te van a hundir como ha hecho el Real Madrid. Mientras no nos concienciemos de eso, tendremos menos posibilidades. Lo difícil es convencer que esa es la única manera, porque al final esto se juega con un balón. Cuando juguemos así y perdamos 1-0 nos vais a poner a parir, pero sacaremos mejores resultados y por lo menos este año va a tener que ser así”, insistió.

Un Cervera que no quiso achacar la derrota de su equipo a la no expulsión de Casemiro en una entrada por detrás a Iván Alejo: “En el momento que ha sido me he acercado al asistente y me han dicho que la estaban revisando y que si fuera un poco más arriba sería roja. En ningún momento he pensado que el partido estaba condicionado por esa jugada”.

Además, el técnico explicó como consiguieron parar a Vinicius Junior: “A Vinicius solo le podemos dejar la salida a línea de fondo y cuando salía hacia dentro tenía que tener a nuestro extremo. Le regalábamos el centro y esa fue la manera en la que lo estudiamos y planeamos en la previa”, desveló.