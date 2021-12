Arrasate: "Fastidia la derrota de hoy, no la mala racha"

Getafe (Madrid), 19 dic.- Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, lamentó la derrota que sufrió su equipo frente al Getafe, con un gol de Darío Poveda en el minuto 93, y declaró que le fastidió más perder en el Coliseum Alfonso Pérez que los nueve encuentros sin ganar que encadena el cuadro navarro.

"Duele porque era un partido muy importante. Ahora tenemos muchos días sin competir y duele. El partido de hoy, teníamos la ilusión de hacer un buen partido. Hemos estado mejor que hace quince días y cuando no aprovechas tu momento, el rival al final te va a achuchar. No hemos defendido bien el último centro de Damián y me fastidia lo de hoy, no la racha", afirmó en rueda de prensa.

Arrasate declaró que ahora Osasuna debe centrarse en desconectar durante las navidades para regresar con las pilas cargadas e intentar revertir una situación complicada tras muchos partidos sin ganar.

"La sociedad está como está, necesitamos estar con nuestra gente, dar y recibir cariño. Hay que desconectar y volver con energía. Hay que caminar juntos en la Copa y en la Liga y a ver si podemos cargar las pilas", comentó.

También habló sobre el coronavirus, que ha afectado a algunos jugadores de su plantilla y que, sin ellos, perdió, a su juicio, poderío aéreo ante el Getafe.

"Estamos preocupados y con incertidumbre sin saber qué va a pasar. Cada día tenemos un disgusto. Hemos tenido bajas importantes, Aridane, Budimir, Kike... bajas importantes. La idea era ayudar con Torró con un triángulo para tapar a Enes Ünal. Hasta la última jugada hemos estado bien, pero esa última jugada afea un poco todo, aunque nos faltaban cuatro hombres muy importante por arriba", señaló.

"Hoy, el inicio de la primera parte ha sido bueno. El de la segunda también. Estaba siendo un partido mejor que el del Levante, pero contra ellos nos llevamos un punto y ahora no", subrayó.