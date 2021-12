Más Madrid pide humanidad para resolver la falta de luz en la Cañada Real

Madrid, 19 dic.- La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha pedido este domingo "humanidad" al Ayuntamiento de la capital, la Comunidad de Madrid, el Gobierno y Naturgy para resolver la falta de luz en la Cañada Real, que desde hace un año sufren 4. 000 familias, con 1.800 niños, en "una situación intolerable".

García, junto a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha participado en una manifestación por la luz en la Cañada Real que se ha celebrado en la Puerta del Sol.

Este es el segundo invierno en el que más de 4.000 familias de la Cañada Real, en la región de Madrid, la "más rica" de toda España, van a estar nuevamente sin luz, ha dicho la portavoz de Más Madrid, quien ha subrayado que "estamos hablando de 1.800 niños que no tienen nevera, que no pueden calentarse, que no pueden estudiar y a los que les estamos vulnerando los derechos humanos fundamentales"

En declaraciones a los periodistas, Maestre ha exigido el cumplimiento de los derechos humanos en la ciudad y en la región de Madrid y ha recordado que, desde hace más de un año, más de 4.000 personas, 1.800 niños, siguen sin luz en la Cañada Real, mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almieda, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "no han hecho nada para paliar esta situación".

"Los realojos, que son nada más que el cumplimiento de un pacto que se firmó durante la legislatura pasada, es lo mínimo que tendrían que estar haciendo, pero no solucionan el problema urgente. Estamos en diciembre, está empezando a nevar y en Madrid hay 1.800 niños que viven sin agua caliente y sin luz. Hay que acabar con esto ya", ha resaltado la portavoz municipal.