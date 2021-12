Una diputada del PP en la Asamblea de Madrid denuncia las amenazas de los antivacunas

Madrid, 19 dic.- La diputada del PP en la Asamblea de Madrid Almudena Negro ha presentado este domingo una denuncia en la comisaría de Policía de Las Rozas por las amenazas e insultos lanzadas contra ella en redes sociales tras plantear en el pleno de la cámara regional del jueves una iniciativa para la vacunación del coronavirus.

Ese mismo jueves un tuit que colgó la cuenta del Grupo de PP en la Asamblea que iba acompañado de un corte de la intervención de Negro en el parlamento regional se hizo viral entre el movimiento antivacunas, que no ha cesado de proferir amenazas e insultos.

"Para luchar contra el coronavirus debemos atender a dos cuestiones: responsabilidad y vacunación. Las vacunas salvan vidas, por eso desde el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid rechazamos las campañas realizadas contra ellas", rezaba el mensaje.

Y las respuestas tildaban a la diputada de "Charlatana de mercadillo, asesina y golfa", entre otras descalificaciones.

A las puertas de la comisaría de Las Rozas, la diputada popular ha dicho en declaraciones recogidas por Efe que iba a presentar la denuncia porque, después su intervención en la Asamblea defendiendo la vacunación y arremetiendo contra los movimientos antivacunas, "se me llenaron las redes sociales de amenazas de muerte, de insultos y descalificaciones, y creo que es muy importante denunciarlo.

"Primero para poner a esta gente en su sitio. Son movimientos violentos, lo hemos visto en Alemania y en Italia, y también porque Twitter no ha hecho absolutamente nada, y ahí siguen los que me han amenazado de muerte con sus cuentas abiertas, lo que me parece también grave", ha explicado Negro, quien ha lamentado que los antivacunas "intenten imponer unas ideas sin ninguna base científica ni médica".