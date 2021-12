El padre Ángel pide para 2022 un "ministerio de la soledad"

Madrid, 19 dic.- Ángel García Rodríguez (Mieres, 84 años), más conocido como el padre Ángel, al frente de la parroquia de San Antón de Madrid y fundador de la ONG Mensajeros de la Paz, considera que la pandemia ha traído "mucha más pobreza" que la que había, aunque "nos ha enseñado a compartir", y ha anunciado que su gran proyecto para 2022 será luchar para que el Gobierno y las autonomías creen "un ministerio de la soledad", como ya tienen Japón y el Reino Unido.

En una entrevista con Efe, el padre Ángel también ha hablado de la cena de Nochebuena de un centenar de personas sin techo en el Casino de Madrid, de la labor que Mensajeros de la Paz está desarrollando en la isla de La Palma y de sus planes para la catedral de Mejorada del Campo, que espera poder abrir "a todas las religiones" en unos meses.

PIES DE BARRO

La pandemia "nos ha hecho poner los pies en la tierra. Nos creíamos semidioses, que podíamos alcanzar casi el cielo en un avión, y nos ha demostrado que somos de barro y lo somos todos, los que tienen muchos medios, los muy listos, los muy tontos y los que no tienen nada".

También ha traído "mucha más pobreza de la que había, más del doble, además de ruptura y dolor. Mayor pobreza que perder a un familiar o un amigo no la hay", afirma.

"Nos ha enseñado una cosa importante, a compartir. Hemos compartido los lloros, los aplausos", según el fundador de Mensajeros de la Paz, para quien "en el mundo entero somos buenas personas; sabemos compartir cuando hay dificultades. Cuando no las hay, disimulamos que no nos queremos pero nos queremos mucho".

Por comida a la iglesia de San Antón "viene mucha más gente que antes no venía. Han seguido todos los que había, y los que antes venían a ayudar -voluntarios, colaboradores que traían un kilo de arroz o un litro de aceite-, ahora vienen a pedir porque se han quedado sin nada".

"Si antes dábamos de desayunar y cenar a 100 personas, ahora damos a 500. Ha aumentado todo, las personas que dan y las que piden, y muchas pequeñas empresas han dejado de donar, porque ya no pueden", explica.

MINISTERIO DE LA SOLEDAD

Para 2022, en Mensajeros de la Paz "tenemos un proyecto precioso: paliar la soledad de la gente. Insistir al Gobierno de la nación y a los gobiernos autónomos que hagan, por favor, el Ministerio de la Soledad, la Concejalía de la Soledad. Han hecho todos los ministerios, de agricultura, de ferrocarril, de muchas cosas", insiste.

"Es verdad que a través de los departamentos de bienestar social ahí está encajado. Pero no queremos que sea una dirección general de un ministerio, sino uno propio, con fondos y todo. Estamos viendo cómo la gente se suicida. Esta semana ha sido (la actriz) Verónica Forqué, pero más de 10 anónimos se quitan la vida en España cada día. Más de 200 lo intentan y de esas personas diez lo llevan a cabo", asevera.

"Necesitamos el ministerio, para atender a las personas solas en sus propias casas y también en las residencias. Vamos a emprender en 2022 un esfuerzo y una campaña por que los poderes públicos imiten a países como Japón, que tiene un Ministerio de la Soledad, o como Inglaterra que también lo creado para paliar la soledad", apunta.

RAÍCES ASTURIANAS

De su Asturias natal, afirma haber traído "la santina de Covadonga, el símbolo de los asturianos que sostiene a unos y a otros, los que creen y los que no. No hay nadie que no quiera a la santina. Allí vamos a pedirle cosas de rodillas o a darle gracias", con ese eslogan que "nos han enseñado de que hay que querer mucho a la gente y hay que ser solidarios".

"Decimos que Asturias es España y lo demás tierra conquistada, pero lo decimos en el buen sentido. Asturias es el centro de lo queremos ser. Algunos dicen que ahí empezó la reconquista. Ahora queremos la reconquista contra la soledad", asegura en alusión a su gran proyecto para el próximo año.

OTROS PROYECTOS SOLIDARIOS

Desde el inicio de la erupción en Cumbre Vieja, en La Palma, apunta, "hemos atendido a más de 500 personas, tanto en los hogares como en los pisos que se han construido y los hemos equipado. También estamos atendiendo psicológicamente a los niños y ancianos, sacándolos en autobuses a dar un paseo".

Como acto simbólico, Mensajeros de la Paz organiza este año en el Real Casino de Madrid su tradicional cena de Nochebuena para personas sin techo, "que podrán sentarse en las mismas sillas en que se han sentado los reyes y los poderosos", explica el padre.

Respecto a la catedral de Mejorada del Campo, donada por su constructor Justo Gallego, recientemente fallecido, a Mensajeros de la Paz, "hemos contratado un equipo de arquitectos para que estudien su sostenibilidad y estamos a punto de recibir el certificado técnico" para poder solicitar los permisos de accesibilidad, legalidad y de apertura.

"En pocos meses empezaremos las actividades que "no serán meramente religiosas ni católicas, serán para todos, para los que creen y los que no, para unas religiones y otras. Será un lugar de encuentro, una casa del pueblo", concluye.

Juliana Leao-Coelho