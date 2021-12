Mina el Hammani: “Rechazo personajes que solo tienen que ver con mi origen”

Madrid, 19 dic.- Aunque fue el papel de adolescente de origen árabe, con hiyab y muchas dudas en la cabeza (la Nadia de “Élite”), el que le trajo la fama, Mina el Hammani no está dispuesta a interpretar solo papeles que tengan que ver con su origen. Por eso, tras el éxito de la serie ha rechazado muchos, según cuenta a Efe en una entrevista hecha horas después de conocer que recibirá el premio MiM al Nuevo Talento.

Será el primer galardón de su carrera y la actriz (Madrid, 1993) está feliz por recibirlo. Los profesionales del audiovisual han reconocido el valor de sus interpretaciones para fomentar la diversidad social y cultural, algo de lo que se confiesa tremendamente orgullosa, sobre todo de ser el referente que ella no tuvo para muchas niñas de origen árabe que sueñan con seguir sus pasos.

Sin embargo, no está dispuesta a que la encasillen por su origen en papeles que suelen estar llenos de estereotipos, en un sector que todavía está en pañales en el tema de mostrar y normalizar la diversidad, denuncia.

Pregunta: ¿Cómo se siente al saber que el sector le ha otorgado el Premio al Nuevo Talento Coca Cola?

Respuesta: Estoy muy emocionada y muy feliz porque están reconociendo ese talento joven y ese avance que quiero hacer en esta industria, que es algo que yo valoro mucho y por lo que apuesto. Quiero contar historias que sean lo más relevantes posibles y que hagan un cambio en la sociedad y una reflexión, que es por eso por lo que me dedico a esto. Es mi primer premio y es algo que tendré en el recuerdo para siempre.

P: ¿A qué tipo de historias se refiere?

R: Cuando haces un personaje con el que la gente se emociona o se ríe o llora me parece espectacular, pero cuando de repente hay un clic y te planteas algo de tu propia vida que te está reflejando o aportando ese personaje, a eso me refiero, a que haya ese cambio en la sociedad, que cada uno se vaya a su casa planteándose ciertas cosas.

P: Le han otorgado el premio por fomentar la diversidad social y cultural, ¿cómo va ese tema hoy en el sector audiovisual?

R: La diversidad es la realidad. Es lo que estamos viendo a día de hoy en todas las partes del mundo y creo que es superimportante reflejarlo en el medio audiovisual. A veces se reflejan de la mejor manera posible y a veces desde ciertos clichés. Yo como actriz y productora quiero empezar a crear y a ver personajes que no tenga nada que ver su origen con el personaje que está interpretando. Yo nací en Madrid y mis padres son de Marruecos, pero no por ello quiero hacer solo personajes árabes. Quiero hacer un personaje que sea una doctora, una astronauta, pero que mi origen no me esté encasillando en eso. Ese es el cambio real hacia la diversidad.

P: ¿Y se está muy lejos de esto?

R: Parece que algo avanza pero es un porcentaje muy mínimo. A mí me han dicho muchas veces que estoy abriendo camino para la siguiente generación y yo me planteo eso en mi casa y me parece maravilloso, pero es que yo también quiero vivirlo. Yo también quiero hacer ciertos personajes que no tengan nada que ver con mi origen. Será maravilloso para el día de mañana, pero yo ¿dónde quedo en esta industria? ¿he abierto camino pero sigo haciendo solo personajes árabes o he abierto camino y de repente también puedo trabajar en otros personajes que se que puedo hacer? Yo no me pongo límites y tampoco espero que nadie me los ponga.

P: Antes de finalizar su participación en “Élite” decía que estaba preparada por si el teléfono no sonaba tras la serie. ¿Ha sonado?

R: Siempre he estado preparada porque lo viví. En “El príncipe” estuve trabajando un año y luego un año y medio que no hice absolutamente nada por lo que trabajé en un bar y fue la mejor lección de mi vida. Obviamente con el personaje de Nadia, al ser una serie a nivel mundial el teléfono ha sonado, estoy trabajando en “El internado” y acabo de hacer una obra con Luis Luque, pero no ha sonado como la gente se puede llegar a creer. Podría haber trabajado mucho, pero si hubiese trabajado mucho me hubiese encasillado en ciertos personajes que es lo que no quiero hacer. ¿El teléfono ha sonado? Sí, pero ha sonado para los mismos personajes que yo ya no quiero hacer. Esos personajes en los que me encasillan solamente por mi origen.

Los premios MiM están organizados por la asociación cultural Madridimagen e impulsados por Dama, entidad española especializada en la gestión de derechos de autor de obras audiovisuales.

Paula Escalada Medrano