Un Rayo de Champions

Madrid, 19 dic.- El Rayo Vallecano afronta el parón liguero por las fiestas de Navidad en plena carga de ilusión tras disfrutar de un año inmejorable con un ascenso a Primera y el sueño de disputar competición europea con serias probabilidades de hacerse realidad.

Hace un año el Rayo Vallecano llegó al parón navideño como sexto clasificado de Segunda, a diez puntos de su verdadero objetivo, el ascenso a Primera, y con ciertas dudas sobre su rendimiento. Un año después, el mismo equipo, con 16 jugadores de esa plantilla, está en puestos de 'Champions' en la máxima categoría.

Andoni Iraola y su cuerpo técnico llegaron en agosto de 2020 al Rayo para tomar las riendas de un equipo deprimido por la desilusión que supuso no pelear esa última temporada por el ascenso a Primera y que terminó con la segunda etapa de Paco Jémez al frente.

De menos a más, con un fútbol a veces más práctico que vistoso, Iraola fue construyendo en Segunda un proyecto que ahora se encuentra en pleno auge y, que paso a paso y sin levantar la voz, ha ido cumpliendo objetivos. El primero fue el ascenso tras una fase de promoción a la que el equipo llegó como un tiro tras un campeonato regular en el que la irregularidad fue la tónica.

Con el núcleo duro de esa plantilla, 16 jugadores, y algunos retoques que le han dado un salto de calidad como el lateral derecho albano Iván Balliú, los centrocampistas Pathé Ciss y Unai López y los delanteros Randy Nteka, Sergi Guardiola y el colombiano Radamel Falcao, Andoni Iraola ha cincelado un equipo que está disfrutando de la máxima categoría como equipo revelación por méritos propios.

Ese fútbol práctico de Segunda ha pasado a ser vistoso, rápido, combinativo y, sobre todo, eficiente. El Rayo está invicto en Vallecas, donde suma ocho victorias y un empate, y esa fortaleza ante su público es la que le ha aupado hasta la cuarta plaza de la clasificación, desde la que despide el año.

La ilusión por jugar competición europea se ha desbordado entre la afición rayista y, tímidamente, entre algunos futbolistas, que así lo han reconocido públicamente en sus declaraciones. El que mantiene más los pies en la tierra es Iraola, que no quiere euforias.

"30 Puntos es una cifra muy importante pero sobre todo es la consecuencia de que el equipo hace bien las cosas. Soy consciente que la clasificación es circunstancial. No me importa ser cuartos, sextos o séptimos ahora. Vamos bien pero la nota nos la tienen que dar a final de temporada. De los veinte partidos que quedan no creo que seamos favoritos en muchos", dijo el técnico vasco en su última conferencia de prensa.

Con 26 goles a favor el Rayo es el sexto equipo más realizador de la categoría y con 18 en contra el cuarto que menos encaja, unos números que le están permitiendo cumplir el principal objetivo marcado esta temporada, el de no pasar apuros y mantener la categoría.

El primer partido de 2022 será en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Será el 2 de enero, antes de que lleguen los Reyes Magos. El regalo que pide Iraola desde la prudencia es la salvación, el de la afición regresar a Europa.

David Ramiro