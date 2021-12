2021: Reencuentro de público y artistas pero todavía en un escenario adverso

Madrid, 19 dic.- El público ha vuelto a los espacios culturales en 2021 tras los cierres del año anterior, un renacimiento de citas musicales, teatrales o cinematográficas que aún se viven en un escenario de restricciones, paradas por contagios y cifras de asistencia lejos de los tiempos pre-covid.

Al mismo tiempo, hay hábitos "pandémicos" como la costumbre de ver más películas de estreno o series en casa que parecen haberse consolidado, al menos de momento, y está por ver cuando se conozcan datos de cierre si se mantiene el ligero crecimiento en el porcentaje de españoles que lee al menos una vez a la semana (pasó del 50 al 52 % en 2020, con un pico del 57 % en los meses de confinamiento).

MENOS ASISTENTES A LAS FERIAS DEL LIBRO, BUENAS VENTAS

Lectores y autores se volvieron a ver las caras. Las restricciones redujeron a 384.000 los visitantes en la Feria del Libro de Madrid frente a los 2,3 millones de 2019, es decir, un 83 % menos.

Sin embargo, solo se vendió un 16 % de libros menos, 460.000 en 2021. "Sira", de María Dueñas, fue el más vendido en Sant Jordi en Barcelona, y el segundo en Madrid tras "Los vencejos" de Fernando Aramburu.

Algo parecido ocurrió en la Feria más importante en lengua hispana, la FIL de Guadalajara (México): casi 252.000 personas, (70 % menos), lo que les hizo cerrar en déficit, pero más ventas que en 2019.

En cuanto a premios, el más importante de las letras españolas, el Cervantes, ha sido para la uruguaya Cristina Peri Rossi. Y ha sido sonado el fallo del Planeta para tres autores tras el nombre de Carmen Mola que se han repartido el que se ha convertido en el premio literario más generoso del mundo: un millón de euros, ligeramente por encima del Nobel.

FESTIVALES VUELTOS A APLAZAR

Las restricciones del verano hicieron que muchos festivales de música volvieran a aplazar sus ediciones a 2022 o reconvirtieran su formato, por ejemplo con todo el público sentado en el Sonorama. En esas condiciones, los ciclos de varios días se multiplicaron y convirtieron en el gran sostén de la oferta, con la visita incluso de algunas estrellas internacionales.

Otros festivales sí se han celebrado, como el San San festival de Benicássim (Castellón) y conciertos a reventar en espacios como el Wizink Center con Aitana, Dani Martín o Amaral, entre otros.

En general, sigue sin haber grandes giras por varios países, se han quedado casi todas dentro de las fronteras y como mucho en el mismo continente, mientras que tras meses cerrados con excepciones como la del Teatro Real de Madrid, coliseos operísticos como la Scala o el Metropolitan han vuelto a abrir el telón.

VUELTA DE LOS MUSICALES

Después de casi un año con el aforo reducido, los teatros en España comenzaron la temporada en septiembre con la satisfacción de poder vender todas las butacas y así lograr recuperar espectadores y una Economía maltrecha.

El aforo completo y el aumento de la vacunación ha permitido el regreso de los musicales a los escenarios, desde clásicos como "El Rey León" a novedades en Madrid como "Kinky Boots" o "Grease".

En el resto de Europa los teatros tardaron en abrir sus puertas, y en Francia, un movimiento estudiantil ocupó 80 salas para reclamar su apertura. En Estados Unidos, los musicales volvieron a llenar de luz Broadway en septiembre después de un año y medio, pero en la última semana "Hamilton", "Harry Potter y el legado maldito", "No es demasiado orgulloso" y "The Tina Turner Musical" han tenido que volver a echar el telón por artistas y equipos enfermos.

museos Y MERCADO DEL ARTE AÚN SIN RECUPERARSE

Los visitantes a los museos han comenzado una lenta recuperación, aunque todavía se encuentran en niveles bajos por la caída del turismo internacional. Pocas ferias se han atrevido a celebrarse, aunque sí lo han hecho ARCO o la Art Bassel Miami.

A pesar de ello, han abierto sus puertas este año el Museo de Helga de Alvear (Cáceres), el espacio Hauser And Wirth (Menorca), el Museo Munch (Oslo), la Bolsa de Comercio de París, o el Museo de cine de Los Ángeles.

Respecto al mercado del arte sigue bajo los efectos del golpe pandémico, y solo han subido las ventas en internet, que se han disparado casi al doble, gracias al auge de productos como los NFT (objetos digitales autentificados).

CINE, MITAD DE ESPECTADORES EN SALAS

En España, tras haber cerrado el año anterior con una caída del 73 %, la taquilla tuvo cierta recuperación a partir de septiembre en una curva ascendente que llegó a finales de noviembre con una mejora del 28 % respecto al 2020.

Ese mes las salas llevaban 39,13 millones recaudados y 6,57 millones de espectadores, por debajo de los 43,05 millones y 7,37 millones de entradas vendidas en 2020, el primer año de la pandemia, y muy lejos de los 94,1 millones y 16,05 millones de espectadores de 2019.

Las películas que mejor esquivaron la crisis fueron "A todo tren. Destino Asturias" (8,4 millones de euros), "Way Down" (5 millones), "Operación Camarón" (3,5 millones), "El buen patrón" (3,1 millones) y "Maixabel" (2,8 millones).

Del mismo modo, la taquilla mundial de 2021 ascenderá a 21.600 millones de dólares, lo que casi duplica los 12.000 millones conseguidos en 2020, aunque en 2019, la recaudación global fue de 42.200 millones de dólares.

Por películas, en 2021 la reina ha sido una cinta china, "The Battle at Lake Changjin", con 902 millones de taquilla, casi el doble de los 461 millones recaudados por "The Eight Hundred", la número 1 de 2020, también china. Lejos de las cifras de 2019, cuando la más taquillera fue la estadounidense "Vengadores: Endgame", con 2.797 millones de dólares.

2021, AÑO DE LAS PLATAFORMAS

Pero si alguien ha salido bien parado de 2021 han sido las plataformas. Disney+ o Starzplay han comenzado a producir ficción en España y se han lanzado a crear entretenimiento, con los primeros "realities" de Netflix o los concursos de talentos de Amazon Prime Video.

Las nacionales han impulsado a la producción propia. Atresmedia ha puesto el foco en series y documentales, igual que RTVE, al tiempo que Filmin ha estrenado su primera serie.

Todo ello en el año en el que se ha puesto fin a la serie que revolucionó la ficción en España, "La casa de papel", que puso el foco sobre esta industria, que deberá empezar a tener un 6 % de contenidos en lenguas cooficiales por la nueva Ley Audiovisual.

MODA SOSTENIBLE

Las pasarelas han recuperado los desfiles presenciales en todo el mundo con colecciones llenas de color y fantasía y prendas sostenibles donde además están presentes los tejidos reciclados. Pese al repunte en las ventas, especialmente a través de internet, el sector también sigue sin alcanzar los niveles pre-covid.

GASTRONOMÍA, LUCES Y SOMBRAS

El sector gastronómico comenzó el año aún con restricciones y, tras un verano en el que los restaurantes, especialmente los de destinos vacacionales, hicieron una buena campaña, cierran el ejercicio con varios problemas: la marcha de profesionales hacia otros ámbitos atraídos por mejores condiciones laborales, las cancelaciones de reservas por la variante ómicron, la exigencia del pasaporte covid y el debate abierto sobre el incremento de precios.

toros, 71 % DE RECUPERACIÓN

La actividad taurina en España se ha recuperado durante 2021 en casi un 71 % con respecto a las cifras del año anterior a la pandemia. En concreto, se han celebrado 561 festejos mayores (corridas de toros, novilladas con picadores y festejos de rejones), que suponen exactamente un 70.74% de los 793 registrados en 2019, y un 84 % más de los 88 celebrados en 2020.