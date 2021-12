Quique: "Salir del descenso traería aire fresco"

Getafe (Madrid), 18 dic.- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, aseguró este sábado en rueda de prensa que salir del descenso traería a su equipo "aire fresco" y auguró que conseguirá abandonar las últimas plazas cuando sea capaz de "sustentar" su posición fuera de casa.

De momento, el Getafe se enfrentará este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez a Osasuna después de caer eliminado de la Copa del Rey tras perder 5-0 frente al Atlético Baleares. Quique, quiere olvidar ese traspié y centrarse en el gran objetivo del Getafe este curso: la salvación.

"Los jugadores saben que el de mañana es otro gran partido. Esperamos mantener las sensaciones que llevamos manteniendo en La Liga. Salir del descenso traería un aroma y aire fresco que nos vendrá muy bien. El equipo debe salir cuando sea capaz de sustentarse en la posición fuera", explicó.

"Estamos preparados para hacerlo y si salimos estamos capacitados para seguir hacia adelante. Estas posiciones son cómodas, tenemos rivales con situaciones más ventajosas de puntos, pero cada vez estamos más cerca de lo que buscamos", agregó.

Para Quique, en estos momentos, lo más importante es que sus jugadores "respiren y estén sanos" y que tengan competitividad. Por eso, opinó, en cada partido de Liga que disputa el Getafe, a su juicio hay síntomas de mejora.

"Vamos sumando, estamos cerca de ganar partidos, ya hemos ganado, no tan lejos queda. Solo contamos lo que viene y nos preparamos para esa pelea. Lo hacemos bien y conscientes de lo que hay en juego. Mañana hay que volver a dejarse la piel", indicó.

Sobre Osasuna, indicó que es un equipo "muy competitivo" que sabe a lo que juega con solidez y que le gusta la "fricción". "Manejan bien la segunda jugada. Es un club compacto y esa solidez se traslada al terreno de juego".

Respecto a si la afición puede estar enfadada después de caer eliminados en la Copa del Rey, manifestó que su equipo tiene la obligación de "separar" Liga y Copa y reconoció que a sus jugadores le vendría bien que la afición del Getafe hiciera lo mismo.

"Nos vendría genial que separasen la importancia del partido de lo que fue el partido de Copa. Pedimos perdón y esperamos que nos apoyen. Queremos el afecto y el ánimo de la grada", reconoció.

Por último, habló sobre dos bajas para el choque ante Osasuna: "Vitolo todavía no es alta, los demás jugadores están bien, simplemente han tenido descanso y a partir de ahí han estado entrenando. Llegan bien al partido. No nos gusta perder jugadores y no me gusta perder al capitán (Jaime Mata). No le tendremos, pero entre todos debemos ser capaces de tener su carácter", culminó.