Ancelotti: “Hazard será titular, lo merece”

Madrid, 18 dic.- El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, desveló en la rueda de prensa previa al partido frente al Cádiz (21:00 horas, -1 GMT) que el belga Eden Hazard será titular, por primera vez desde el pasado 28 de septiembre, porque “lo merece” y no por las bajas que acumula el equipo.

“Mañana es titular. Ha entrenado bien, tiene ganas y motivación. Va a jugar porque ha entrenado bien y lo merece, no porque haya bajas”. dijo.

“No ha cambiado mentalmente. Cuando puede entrenar a nivel, está bien. El problema es que no siempre ha podido entrenar al 100% porque ha tenido problemas físicos. Mañana va a hacer un buen partido”, amplió.

Un Hazard que en los diez partidos seguidos que suma el Real Madrid ha participado en tres, con solo 24 minutos. Aún así, Ancelotti asegura que está preparado y confía en que mejore en la segunda mitad de temporada.

“Está preparado por lo que ha mostrado en el entrenamiento. Es claro que la primera parte de la temporada ha sido afectado también porque en la delantera otros lo han hecho muy bien. No estaba acostumbrado a jugar por la derecha y he preferido alternar a Asensio y a Rodrygo. Tiene todo para que pueda hacer una segunda parte de la temporada muy buena y útil para nosotros”, aseguró.

El técnico italiano recupera a Karim Benzema contra el Cádiz, pero tendrá las bajas de Marcelo, Asensio, Bale, Rodrygo y Lunin tras dar positivo en coronavirus y Luka Modric a pesar de resultar negativo ayer viernes, así como la de Dani Carvajal por molestias musculares y presumiblemente la de Isco Alarcón, quien no entrenó este sábado por dolor de garganta.

Unos días convulsos en el Real Madrid que analizó Ancelotti: “Hemos tenido contratiempos en esta semana, pero primero los que han dado positivo están bien y luego el equipo ha entrenado bien, está listo para jugar el partido de mañana”.

“Tenemos que convivir con esto desafortunadamente. La sociedad tiene que convivir con esto. Nunca hemos pensado de aplazar el partido porque tenemos una plantilla que puede suplir a estas bajas que tenemos y el fútbol y la sociedad tienen que seguir conviviendo con este virus. No es tan fuerte como antes, y hay que seguir teniendo en cuenta que hay que cuidarnos y tomar las precauciones que podamos. El club es muy exigente en este sentido y hay que mirar adelante”, añadió.

También comentó la situación de su hijo y primer asistente Davide, quien dio positivo el pasado miércoles: “Está bien, como los otros. Toda la familia en su casa es negativa. Estamos acostumbrados porque ya lo ha tenido, tiene las dos vacunas… hay que convivir con esto. Es un problema que les pasa a muchas familias y miramos adelante”.

Ancelotti valoró la situación de Modric, quien dio positivo el miércoles y resultó negativo el viernes. El croata sigue algo convaleciente y su presencia el próximo miércoles frente al Athletic dependerá de los protocolos establecidos por el País Vasco.

“Ha dado negativo, pero no ha entrenado. Está un poco cansado y ha tenido fiebre estos días. No va a jugar el partido de mañana. Después, hay que evaluar lo que dice la norma, si hay que esperar diez días o si con el negativo puede entrenar. Hay que aclarar este tema porque todavía no está claro”, comentó.

Ancelotti valoró además, al ser preguntado por EFE, cómo afronta el Real Madrid el partido contra un Cádiz, a priori, inferior.

“No tenemos que cambiar mucho de nuestra identidad. Jugamos contra un equipo que probablemente tiene menos calidad que otros, pero tiene una identidad muy clara, utiliza muy bien el balón parado y está muy bien organizado a la contra. Si tenemos que defender bajo, lo vamos a hacer; no va a cambiar la identidad que nos ha salido bien. Hasta ahora, tenemos que destacar que hemos defendido bien, hemos mejorado mucho desde el inicio de temporada”, dijo.