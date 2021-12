Los farmacéuticos de Madrid reconocen la escasez "puntual" de test rápidos

Madrid, 18 dic.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) ha querido tranquilizar a la población ante la escasez "puntual" de test rápidos de antígenos, ya que "no hay un desabastecimiento total", y ha recomendado hacerse la prueba "preferiblemente el mismo día de la reunión familiar o social o la víspera".

Puede ocurrir que "puntualmente una farmacia no los tenga por la mañana, pero sí por la tarde cuando el almacén vuelva a abastecerles. Este viernes, por ejemplo, un almacén nos confirmó la entrega de 20 test por cada farmacia" de las más de 2.800 que hay en la región, ha dicho a Efe el presidente del COFM, Luis González.

Ello se debe a que la demanda ha crecido un 200 ó 250 por ciento, ya que las empresas los están pidiendo para sus cenas y comidas navideñas, y aunque se entiende "la preocupación" de la gente, que sepan que "los laboratorios que los fabrican estaban preparados", según el presidente del colegio que cifra en unos 350.000 los test vendidos desde noviembre.

El precio de los test varía de 5,5 a 6 euros, pero "depende de a qué precio de coste llegan a la farmacia", ha indicado González, quien ha apuntado que "los laboratorios españoles no están subiendo el precio", pero tampoco se puede descartar que ocurra igual que con las mascarillas en la primera ola de la pandemia, cuando estas se pagaron a precios muy por encima de su valor real.

Tras alabar que los farmacéuticos están "haciendo todo lo posible, incluso yendo personalmente a los pequeños distribuidores" para poder atender a sus clientes, ha recalcado que la garantía que dan las farmacias es que "son test totalmente legales".

Sobre el reparto gratuito por la Comunidad de Madrid, que a partir de la próxima semana entregará un test a cada ciudadano con tarjeta sanitaria, González ha señalado que "las farmacias los distribuirán de forma totalmente altruista" sin ninguna remuneración a cambio.

Dado que hay 4 millones de madrileños con tarjeta, ha recomendado "no ir todos a recogerlos el primer día, para evitar colas innecesarias", ya que "no van a faltar". Ha sugerido que "quien no vaya a tener una reunión familiar de inmediato, que espere" un poco más para recoger el suyo.

"Hay que hacer bien el test, siguiendo las instrucciones que son fáciles", y luego esperar 15 minutos, ha explicado. "Lo mejor es hacerlo el mismo día del encuentro familiar o social o, como mucho, el día antes. El resultado, si el test está bien hecho, es válido por unos tres días como máximo, siempre y cuando la persona mantenga mientras todas las medidas de seguridad: mascarilla y distancia", ha aconsejado.

A nivel nacional, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) admite que el mercado de test está "tensionado" por el aumento de los contagios y las fechas navideñas, pero se regularizará cuando los fabricantes adapten el suministro a la demanda.