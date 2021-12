Manuel Carrasco vuelve a la carretera con una gira que arrancará en Bilbao

Huelva, 18 dic.- El cantante onubense Manuel Carrasco retomará su gira "La cruz del mapa", que suspendió en 2020 por la pandemia, con unos conciertos que arrancarán el próximo 12 de febrero en Bilbao y concluirán el 11 de junio en Sevilla.

En sus redes sociales, Carrasco asegura: "No me aguantaba las ganas de poder anunciaros nuestra gira tan deseada, el corazón me grita concierto, se me dispara la vida solo de pensarlo".

Tras empezar en Bilbao, Manuel Carrasco actuará dos noches en Madrid, el 18 y 19 de febrero, y después irá a Barcelona (12 de marzo), Zaragoza (19 de marzo), Valladolid (26 de marzo), Lucena (Córdoba) (3 de abril), y vuelta a Madrid el 1 de mayo para cantar en el Teatro Real.

Después, estará en Baeza (Jaén) el 6 de mayo, Granada (13 de mayo), Algeciras (Cádiz) el 14 de mayo, y tendrá dos noches seguidas, el 20 y 21 de mayo, en el recinto ferial de su localidad natal, Isla Cristina.

Tras esos dos conciertos, visitará San Fernando (Cádiz) el 27 de mayo, Málaga el 28 del mismo mes, y Elche (3 de junio), Valencia (4 de junio) y cerrará la gira el 11 de junio en el Estadio Olímpico de Sevilla.

“Hay que vivir el momento, estamos preparando una buena”, concluye el mensaje del cantante en sus redes sociales.