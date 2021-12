'Amistad' y 'Duradera' son los nombres de los gemelos de panda gigante nacidos en el Zoo Aguarium de Madrid

Archivado en:

Los gemelos de panda gigante nacidos el pasado 6 de septiembre en Zoo Aquarium de Madrid han recibido este viernes los nombres oficiales, tras cumplirse los 100 días de su nacimiento cuando, según la tradición, se consideran suficientemente fuertes.

El apadrinamiento institucional de los gemelos ha tenido lugar en la cuna instalada en la pagoda donde los pequeños, tras ser pesados por la veterinaria (6,600 y 6 kilos, respectivamente) han recibido los nombres oficiales desvelados, en forma de pergamino, por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida y el representante de la Embajada China, Yao Fei.

De las 6 propuestas presentadas por la Asociación de Parques Zoológicos de China (Chinese Association of Zoologial Gardens), los dos nombres más votados han resultado 'You You', significado de 'amistad' y 'Jiu Jiu', traducido como 'De larga duración' o 'El deseo que dure mucho tiempo'. La combinación de ambos simboliza la amistad entre ambos países y el deseo de larga vida para los panda.

El alcalde se ha mostrado sorprendido por la gran transformación que han experimentado las crías desde su primera visita, a finales de septiembre, resaltando el trabajo que se lleva a cabo en el Zoo de Madrid (compra aquí tus entradas) en el ámbito de la investigación científica y preservación de especies amenazadas a través de técnicas como la inseminación artificial en colaboración con instituciones como el INIA-CSIC y la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Almeida ha querido animar a todos los madrileños a conocer esta labor de los zoos como una oportunidad única en Madrid con gemelos de una especie emblemática a nivel mundial que tan solo cuenta con 1864 ejemplares en la naturaleza y alrededor de 600, en centros de cría e instituciones zoológicas como la de Madrid.

Por su parte, Yao Fei, Encargado de Negocios de la Embajada de China en España ha manifestado que el panda gigante es considerado tesoro nacional de China y emblema de la paz y la amistad.