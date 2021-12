El PP ve "extraño" que alguien que "votó en un referéndum ilegal" sea ministro

Madrid, 17 dic.- El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, se ha abstenido de valorar el paso de Manuel Castells por el Ministerio de Universidades pero ha considerado "un poco extraño" que alguien como Joan Subirats, que "votó en un referéndum ilegal" para "romper España con Cataluña", vaya a sustituirle.

Así lo ha manifestado este viernes el también alcalde de Madrid en un acto en el Zoo Aquarium donde ha descubierto los nombres ("Amistad" y "Duradera") que los niños madrileños han elegido para poner a los gemelos de oso panda nacidos hace cien días.

Al ser preguntado por la marcha de Castells del ministerio, Almeida ha contestado que los españoles "no tenemos noticia sobre su trayectoria" en ese departamento, en el que será sustituido por el catedrático de Ciencia Política Joan Subirats, que se presentó en 2019 a las elecciones municipales de Barcelona junto a la actual alcaldesa, Ada Colau, aunque abandonó el ayuntamiento en julio pasado.

"Respecto al nuevo ministro, construir el mejor futuro de España con una persona que votó en un referéndum ilegal y que además lo hizo en favor de la independencia" para "romper Cataluña con España", a Almeida le parece "un poco extraño".

"Yo la verdad es que si por ejemplo quisiera proteger una tienda, no lo haría con alguien que quiere robar la tienda. Y esto es lo que está pasando", ha ilustrado, al tiempo que ha subrayado que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos está "en tiempo de descuento", como demuestra, a su juicio, este nombramiento.

La "única duda" que tiene el portavoz nacional del PP es "cuánto va a hacer sufrir a España" el Ejecutivo "antes de, definitivamente, darse cuenta de que no tiene ningún tipo de futuro".

"Es decir, hasta cuánto tiempo la ambición, la vanidad de Pedro Sánchez por ser presidente del Gobierno va a hacer que España se resienta", ha cuestionado.

Sobre Castells, es "muy difícil hacer una valoración" de su trayectoria ministerial "porque no sabemos qué es lo que ha hecho".

"Yo no quiero ser negativo 'per se' y, por tanto, no quiero emitir un juicio negativo sobre lo que ha hecho o lo que no ha hecho (...). Lo cierto es que ha sido tres años ministro de Universidades y prácticamente los españoles no conocían su cara más allá de alguna 'boutade' que se ha marcado en relación con los títulos universitarios", ha apostillado.

Así, como no quiere ser "injusto" con Castells, le ha deseado que "le vaya lo mejor posible a partir de ahora, pero desde luego como ministro de Universidades no tenemos noticia alguna sobre su trayectoria".