Revive el José Zorrilla periodista con una nueva edición de “Recuerdos del tiempo viejo”

Cantantes, artistas, intelectuales, políticos, todos esperaban ansiosos para entrar en el restaurante “Mayte Commodore”, que entre 1967 y 1987 reunió a los más reputados de la sociedad española.

Un espacio glamuroso, esencial dentro de la capital y cuya dueña, María Teresa del Carmen Aguado Castillo, “Mayte”, (Santander, 1934 – Madrid, 1990), destacaba también por su interés por la conservación de la cultura. Hoy, cultura Commodore, el nuevo espacio que aúna las experiencias culturales y gastronómicas del icónico restaurante, ha acogido la presentación de la nueva edición de “Recuerdos del tiempo viejo” del escritor vallisoletano José Zorrilla (1817-1893), que acaba de editar Bolchiro. La presentación ha sido conducida por el dramaturgo José Luis Alonso de Santos, estudioso, gran admirador de Zorrilla y prologuista del libro; del actor Ernesto Arias, que ha leído algunos fragmentos de la obra, y de Liz Perales, editora de Bolchiro y responsable de la revisión del texto, que también incluye notas y grabados de la época: los tres han destacado la faceta periodística del escritor romántico.

Alonso de Santos, que veía cuando era estudiante la estatua de Zorrilla en Valladolid, obra de Aurelio Vicente Carretero, ha destacado que con el estreno de Don Juan Tenorio (1844), Zorrilla se convirtió en un escritor sobre el tiempo, al igual que Marcel Proust: “es la obra del plazo, de los plazos que se cumplen y de la relación del ser humano con el tiempo, porque ese plazo es algo que termina”, ha señalado antes de explicar cómo fue la curiosidad la que lo llevó a estudiar a su paisano: “soy curioso y la curiosidad me llevó a buscarlo”. Además, ha hecho hincapié en su personalidad poliédrica: “El Zorrilla del don Juan es solo uno de los Zorrillas, acaso el más conocido, pero hay muchos más, como este periodístico, de lenguaje muy moderno porque utiliza una mezcla de periodismo y literatura, y lo hace de una forma muy actual, pues hacer política es hacer lenguaje”.

Unas memorias “periodísticas”

En “Recuerdos del tiempo viejo” el poeta romántico recoge episodios políticos, culturales y sociales relevantes de su época, junto a otros en los que es mero espectador o fabulador. En ellas, Zorrilla da testimonio de su ajetreada vida ofreciendo también una estampa de su época y de su carácter, pues en ellas se nos muestra solitario, contradictorio, ferozmente autocrítico, pero con gran sentido del humor y de trato amistoso; y, además, como un hombre de empresas imposibles, cosmopolita y con una vida aventurera que discurre por Europa y América.

Estas memorias son la obra fundamental del último periodo literario de Zorrilla: las escribe cuando contaba 64 años y forzado por la necesidad. El poeta romántico todavía mantenía intacta su gran popularidad, a pesar de que era consciente de que su tiempo había pasado. Escritas en una excelente prosa, según opinión de algunos expertos, las memorias van de 1840 a 1866 y recogen desde sus vivencias en el ambiente teatral madrileño, a sus viajes a Francia, Cuba y México, donde el emperador Maximiliano le nombró director del teatro nacional.

Cuenta Liz Perales que Zorrilla comenzó a publicar por entregas una serie de artículos en prosa en “Los Lunes de El Imparcial" a partir de 1879 bajo el título “Recuerdos del tiempo viejo”. El interés suscitado por los lectores hizo que los reuniera en un primer volumen que apareció por primera vez en Barcelona (en 1880, impreso por Sucesores de Ramírez y Compañía), y al que le sucedió un segundo que ya se imprimió en Madrid (en 1882, por Tipografía Gutenberg). Zorrilla fue alargando la publicación de recuerdos sueltos pese a anunciar hasta en cinco ocasiones que ya no seguiría escribiendo más, e incluso añadió un tercer volumen que publicó el editor Eduardo Mengíbar de Madrid y que Zorrilla llamó “Hojas traspapeladas de los Recuerdos del tiempo viejo”. En esta edición de Bolchiro no se incluye este tercer volumen por no tratarse propiamente de sus memorias, sino de fábulas y poesías de temática romántica.

Cultura Commodore

Cultura Commodore, a través de su programa de actividades, renueva así un espacio simbólico que ha sido lugar de encuentro y diálogo cultural, escenario obligado durante décadas en la historia reciente de España. Además, con carácter anual, se volverán a celebrar los Premios Commodore, que establecen siete categorías: Narrativa, Poesía, Teatro, Cine, Periodismo, música y Talento joven, y que se fallarán en junio de 2022.