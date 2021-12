Navidad y mucho humor: Lo que viene de Verónica Forqué

Madrid, 16 dic.- Historias navideñas, comedias y series de animación llegarán en los próximos meses a la pantalla como los últimos trabajos de la fallecida Verónica Forqué, que también aparecerá en las próximas ediciones de “MasterChef Junior” y “Maestros de la costura”, trabajos que despiden la trayectoria de la gran maestra de la comedia española.

Álvaro Fernández Armero fue uno de los últimos cineastas que trabajó con ella, en la cinta “A mil kilómetros de la Navidad”, que se estrena el próximo día 24 de diciembre en la plataforma Netflix. Uno de los recuerdos más especiales que guarda del rodaje en los Pirineos lo protagonizó la actriz, cuenta a Efe el cineasta.

“Pese a que nos debería haber nevado porque es una película navideña y de nieve, no tuvimos suerte con el tiempo hasta que un día cayo la única nevada, una nevada histórica, y yo estaba aterrado ante la idea de que Verónica no saliera por el frío, ya que se protegía siempre por salud, pero de pronto me la encuentro y se había transformado en una niña pequeña con la nieve”, relata.

Era “la que más estaba a tope con la nieve, a la que le parecía más divertido que nevara, y a la que no le parecía ningún problema rodar”, añade. Verónica Forqué, que murió tras quitarse la vida el pasado lunes en su casa de Madrid a los 66 años, interpreta en la cinta a Blanca, la madre de la protagonista, una auténtica fanática de la Navidad.

“Es un personaje secundario pero con bastante presencia. Ella estaba muy contenta porque le habíamos sacado mucho partido al personaje. De alguna manera, con improvisaciones, no se qué ocurrió, pero su personaje fue creciendo y tiene una presencia mucho mayor de la que había en el guion”, explica el cineasta sobre la cinta que se rodó en febrero y marzo de este año.

El director confiesa que se siente “raro” por el velo de tristeza con el que ha quedado cubierto la película, aunque sí es cierto que “puede ser algo bonito también que todavía queden cosas suyas por ver, a la gente le puede hacer ilusión”, añade.

“A mil kilómetros de la Navidad” es una de las dos películas que faltan por estrenarse en las que Verónica aparece. La otra es “Espejo Espejo”, de Marc Crehuet, que se estrenará el año que viene y en la que interpreta a la madre de Álvaro (Santi Millán), uno de los cuatro empleados de una oficina que se preparan para la celebración de los 50 años de la empresa mientras intentan resolver ciertos problemas.

Crehuet cuenta a Efe que el reparto se configuró para que fuera “representativo de la comedia española”, un género en el que Forqué era la gran maestra. Así lo cree el actor y humorista Joaquín Reyes, quien se encuentra en plena producción de “Pobre diablo” la serie de animación para adultos de HBO Max, en la que Forqué pone voz a uno de los personajes.

“Nos gustaba mucho llamarla, trabajar con ella y aquí tiene el papel de Rosemary, la madre del protagonista de la serie, que es el anticristo. Nos hizo muchísima ilusión que pusiera voz a ese personaje”, explica a Efe.

Su participación en la serie que ha creado Reyes junto con Ernesto Sevilla no está terminada faltaban unas pocas escenas por doblar. “No sabemos qué vamos a hacer. Por supuesto su trabajo se va a respetar porque además está genial y a ver qué hacemos con lo poco que quedaba”, añade.

Esta no era la primera vez que trabajaban con Forqué, pues ya habían colaborado en otros proyectos como “Capítulo 0” (Movistar+). “Ella tenía muchos registros y era una maestra de la comedia (…) Era muy moderna, no había que explicarle nada, sabía muy bien por dónde iban las cosas, por dónde iba el humor. No se había quedado para nada oxidada”, apunta Reyes.

Verónica Forqué aparecerá también como invitada en dos programas producidos por Shine Iberia, “MasterChef Junior” y “Maestros de la costura”, según confirmó la productora tras el fallecimiento de la artista.

Todo ello tras su paso por “MasterChef Celebrity”, el concurso culinario que terminó de emitirse hace dos semanas (aunque se rodó hace meses) y en el que dio muestras de su delicado estado de salud, pues acabó abandonando por agotamiento mental.

Además, Shine Iberia informó hace unos días, sin dar más datos, que estaba trabajando en una serie con la actriz, quien también colaboraba en una obra teatral para la que ya había comenzado a diseñar su vestuario, con su amigo Eduardo Navarrete, ambos proyectos inconclusos.

Sí verá la luz el próximo día 25 de diciembre el tradicional “Cuento de Navidad” de la Cadena Ser, en el que Verónica Forqué pone voz a uno de los personajes del relato, que este año consiste en una adaptación del tradicional cuento de “Pinocho”.