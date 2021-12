Vox dice 'no' definitivamente al presupuesto municipal de PP y Cs y presenta una enmienda a la totalidad

Archivado en:

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha anunciado que su grupo votará en contra del presupuesto municipal de PP y Cs para 2022 y que este jueves presentará una enmienda a la totalidad.

Tras una reunión de una hora con el regidor, José Luis Martínez-Almeida, Ortega Smith ha asegurado ante los medios de comunicación que el 'no' es una "decisión firme" porque no han visto "ni un atisbo por parte del alcalde de abrir una oportunidad a retirar Madrid Central y a dejar de estar condicionado por la izquierda".

El portavoz de Vox está convencido de que el presupuesto "saldrá adelante con los votos de la extrema izquierda", en referencia al Grupo Mixto, aunque no sabe "si en el primer Pleno o dos plenos después". La enmienda a la totalidad es la respuesta a "unos presupuestos condicionados por la izquierda y, lo que es peor, por la extrema izquierda de los comunistas de (Manuela) Carmena".

Ortega Smith ha explicado que han acudido a la reunión "que insistentemente el alcalde" les había solicitado por escrito y a través de los medios de comunicación. "No tenemos ningún problema en hablar con el alcalde o con ningún grupo municipal", ha asegurado.

EN PP Y CS ESTÁN "DISPUESTOS A SACARLOS ADELANTE CON LA IZQUIERDA"

"Les puedo confirmar que el equipo de Gobierno, con el alcalde a la cabeza, está dispuesto a sacar adelante estos presupuestos con el apoyo de la izquierda. Es lamentable porque es una traición a los madrileños, a lo que las urnas decidieron en mayo de 2019", ha criticado Ortega Smith en referencia al Grupo Mixto, formado por cuatro ediles escindidos de Más Madrid y que Vox ha judicializado al considerar que en todo caso deberían ser concejales no adscritos, con las diferencias que eso supone para la vida administrativa.

Parafraseando al concejal del Mixto José Manuel Calvo, el líder municipal de Vox ha declarado que "las políticas de (Manuela) Carmena han venido para quedarse, como se vio en la aprobación de la ordenanza de la inmovilidad del Madrid Central, y en pocos días en la aprobación de estos presupuestos".

"QUE LE VAYA BONITO"

"Que le vaya bonito aunque sea para desgraciada de los madrileños", ha lanzado al primer edil. Preguntado sobre si acudirán a nuevas reuniones, el portavoz de Vox ha contestado que no han quedado en posteriores encuentros.

"Esta era la reunión en la que tanto ha insistido el alcalde. Confieso que viene con poca esperanza pero dejando la puerta abierta a que con un diálogo franco se pudiera llegar a algún acuerdo pero no me llevo ninguna decepción porque el alcalde tampoco tuvo a bien de que nos reuniéramos antes de aprobar el Madrid Central y ahora me parecía prácticamente imposible que fueran a rectificar", ha desvelado. El "espíritu navideño" no ha hecho el "milagro".

Ortega Smith ha acusado a Almeida de insistir en cuestiones "que sabe que no son verdad", como decir que si no se aprueban estos presupuestos no se podrán bajar los impuestos. "No es verdad porque las ordenanzas fiscales se votan independientemente de los presupuestos", ha matizado. También ha rechazado que "si no llegan los fondos europeos es por culpa de Vox porque no vienen condicionados a que haya un presupuesto o un presupuesto prorrogado".

"MATEMÁTICAMENTE IMPOSIBLE Y POLÍTICAMENTE INJUSTIFICABLE"

"Que no mienta porque los presupuestos no salen o salen adelante por cuatro votos. Le recuerdo que Vox tiene la responsabilidad de cuatro votos en el Pleno. Para que unos presupuestos se aprueben necesitan la mayoría de los concejales del Pleno (29 ediles), de modo que si Vox vota en contra no significa que no salga el presupuesto por nuestra culpa sino que será porque hay 25 votos negativos de otros concejales que también representan a los madrileños", ha lanzado a Almeida.

Acusarles de que por ellos no salen los presupuestos es, en definitiva, "matemáticamente imposible y políticamente injustificable". "El alcalde nos ha acusado de todo, de la hecatombe en Madrid si votáramos en contra pero tendría que decírselo a todos los que voten en contra", ha insistido.

NO SE ARREPIENTE DEL ACUERDO DE INVESTIDURA

El voto en contra del presupuesto es independiente del apoyo dado en la investidura del alcalde. "Un pacto de investidura no es un pacto de gobierno, es un acuerdo puntual que permitió que el señor Almeida sea alcalde de Madrid e impidiendo que Carmena siguiera siendo la alcaldesa comunista de Madrid", ha recordado, después de asegurar que no se arrepiente del acuerdo de investidura porque no puede responsalizarse de "los incumplimientos de otros" pero le da "pena".

La reunión, "educada, cordial y sincera", ha servido para que Ortega Smith haya transmitido al alcalde que, "en vista de que no piensa mover un ápice su posicionamiento, que ya ha decidido otorgarles a los comunistas y a la izquierda la posibilidad de ser quienes ahora condicionan la política municipal", votarán en contra "porque ha traicionado, ha quebrado el equilibrio democrático establecido en las urnas, donde Vox ha sido determinante para que la izquierda de Carmena no entrase".

Javier Ortega Smith ha insistido en que Almeida "no ha cumplido su palabra porque en campaña "prometió revertir Madrid Central y no lo ha hecho". La diferencia entre PP y Vox, en palabras del también diputado nacional, es que para ellos "es más importante que sacar adelante unos presupuestos es ser fieles al compromiso, no engañar a los madrileños".

"Vox se queda solo pero porque desgraciadamente sólo está Vox", ha resumido. La línea roja para Vox es ser "coherentes con sus principios, con sus valores y promesas a los madrileños".