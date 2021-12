Carmen Mola o María Dueñas se convierten en "predicadores" de libros

Madrid, 15 dic.- Ataviados con mandiles, escritores como María Dueñas, Lorenzo Silva, Carmen Mola o María Oruña se han convertido hoy en libreros por un día porque son estos profesionales los "predicadores" encargados de que los libros se vendan, lo que revierte en el fomento de la lectura.

Precisamente enmarcado en el fomento de la lectura, la editorial Planeta y Casa del Libro han organizado esta cita en la que nueve de sus principales autores han ejercido de profesionales de la venta directa de libros, una profesión que para el autor Lorenzo Silva es la encargada de "predicar" lo que ellos publican.

Y es Silva el que respecto a los índices de lectura -que durante el confinamiento han marcado un máximo histórico entre los españoles- lamenta que haya sido por estar confinados por lo que ha aumentado este hábito.

"¿No somos capaces de encontrar una medida que no pase por el encierro? Esto viene a denunciar que no hemos tenido políticas, algo no hemos hecho bien en la normalidad", lamenta el escritor, quien pide más "esfuerzos reales que nominales".

Esfuerzos reales que bajo su punto de vista estarían enfocados en la "educación, la familia y los medios de comunicación".

"Yo tengo una hija de ocho años y estamos leyendo juntos a Dumas, y ella responde (...) y en los medios de comunicación de este país hay más esfuerzos en fomentar otras cosas más que la lectura", ha dicho al tiempo que ha elegido cualquier libro de Julio Verne como lectura a recomendar.

Por su parte, la escritora María Dueñas, ha afirmado a Efe que la salud del fomento de la lectura en España es "mejorable", aunque "no está en estado crítico".

"Pero se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, ayer estuve en un club de lectura organizado por un banco y una revista. Hay que fomentar más la lectura en los colegios, en las familias, en la vida en comunidad. Ahora igual es un tiempo más difícil para los niños, porque están con las pantallas, pero en las pantallas también se puede leer", ha añadido.

Según ha contado Dueñas, ella es una lectora "omnívora" y por eso a la hora de recomendar o regalar "a ciegas" un libro opta siempre por "El Quijote".

Y también como libreros por un día han estado Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, es decir, Carmen Mola, tres escritores y guionistas que sin duda han sido unos de los que más lectores a la espera de firma han acaparado.

También con su mandil, y casi sin soltar un ejemplar de su novela ganadora del Premio Planeta 2021, "La Bestia", Jorge Díaz ha abogado por recomendar cualquier libro de sus compañeros con el objetivo de que se vendan libros.

En este sentido, Díaz no culpa a los lectores por el hecho de que no se lea suficiente, sino que apuesta por los escritores, para que sean estos los que propongan "más historias" que enganchen.

Libros como "El guardián entre el centeno" o "Qué queda de la noche", recomendados por Agustín Martínez, otro de los tercios de Carmen Mola.