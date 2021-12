Quique: "Jugamos un partido con mucho peligro"

Getafe (Madrid), 15 dic.- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, declaró este miércoles que el duelo frente al Atlético Baleares tiene "mucho peligro" al ser a partido único y fuera de casa y advirtió que en Copa del Rey, con rivales de inferior categoría, en la primera eliminatoria "hay avisos y en la segunda eliminaciones".

El Getafe viaja hasta la isla de Mallorca para medirse en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey al Atlético Baleares, de la Primera RFEF.

"Es un rival que compite muy bien, cada año esta entre los puestos de arriba para dar el salto a Segunda y que lo conocemos. Aún así, en base a la categoría y la competición, basamos el 80% en nosotros y el 20% minimizar al rival porque sabemos que en las primeras eliminatorias hay avisos, en las segundas eliminaciones y a partir de la siguiente es la guerra", dijo Quique, en conferencia de prensa.

"Es un partido con mucho peligro pero vamos con la ilusión de que el equipo sea disciplinado, serio y compita bien. Yo lo convierto en una oportunidad para los jugadores porque tendrán un nivel importante", confesó el técnico madrileño, que reconoció que la acumulación de partidos en poco tiempo puede afectar a su equipo.

"Estamos en manos de la Liga y las federaciones. Nosotros obedecemos y nos ajustamos a los horarios. Al final el fútbol se ha convertido en una bendita locura con partidos en poco tiempo, algo que es muy bonito para el espectador pero arriesgado para la salud de los futbolistas", señaló.

La próxima jornada el Getafe cierra el año en el Coliseum Alfonso Pérez recibiendo a Osasuna, un partido para el que también han comenzado a pensar.

"Tenemos un partido importante mañana en Copa pero también el domingo. El calendario no nos favorece nunca, siempre vamos al límite, no tenemos más remedio que proponer cambios y combinar jugadores que estoy deseando verlos, que juegan minutos en Liga pero no todos los que me gustaría", comentó.

"Me gusta lo que veo. No es algo que sea individual, no es una opinión aislada, creo que entre todos nos sentimos más fuertes. Eso es lo que tenemos que conseguir. En los dos últimos partidos se nos fueron los puntos y ahora vamos viendo que la sensación de empatar no siempre es buena. Eso quiere decir que el equipo es ambicioso y compite bien", concluyó.