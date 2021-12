Band Of Horses posterga al 4 de marzo su disco "Things Are Great"

Madrid, 15 dic.- La banda estadounidense Band Of Horses ha anunciado que posterga al 4 de marzo la publicación de su nuevo disco de estudio, titulado "Things Are Great", cuya salida estaba prevista inicialmente para el próximo 21 de enero.

La razón, según ha explicado a través de BMG el líder del grupo, Ben Bridwell, es el retraso en la producción de los vinilos del álbum: "Estábamos muy ilusionados, pero dados los problemas actuales de la cadena de suministro, tuvimos que cambiarlo un mes más tarde".

Tras un paréntesis de cinco años, "Things Are Great" será el sexto disco de estudio del grupo originario de Seattle (EE.UU.) y supondrá una "vuelta al sonido de sus primeros trabajos". Del mismo ya es posible disfrutar temas como "Crutch" o "In Need of Repair".

Todas las canciones fueron escritas antes de la pandemia y en ellas Bridwell se muestra más autobiográfico que nunca. "Siento que todo el mundo ha pasado por etapas en las que nada va bien, pero tienes que aguantar y seguir adelante", dijo sobre "Crutch".

Band Of Horses comenzó su carrera discográfica con el álbum "Everything All The Time" (2006), al que siguieron "Cease to Begin" (2007), "Infinite Arms" (2010), "Mirage Rock" (2012) y "Why Are You OK" (2016), que los han convertido en una prestigiosa referencia dentro del rock indie.

Debido al retraso en su publicación, su sexto álbum verá la luz muy cerca de las fechas de concierto que Band Of Horses tiene previsto celebrar para su presentación, con dos paradas ese mismo mes de marzo en España: el día 24 en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 25 en La Riviera de Madrid.