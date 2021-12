El PP insiste en que no derogará las leyes lgtbi

Archivado en:

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha insistido este martes en que la Comunidad de Madrid no va a derogar ninguna de las leyes LGTBI pero sí se abre a negociar con Vox para modificarlas y mejorarlas "técnicamente y legalmente".

Lo ha dicho Serrano en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que no ha desvelado la posición del PP sobre la toma en consideración de la 'ley de igualdad y no discriminación' presentada por Vox, que será debatida el jueves próximo en el pleno de la Asamblea.

"Tenemos tiempo hasta el jueves", ha dicho Serrano, que ha reafirmado que, no obstante, su grupo no votará a favor de derogar ninguna de las leyes lgtbi regionales, pero sí están abiertos a modificarlas y ha criticado que la izquierda diga qué leyes pueden o no "tocarse" porque cualquier parlamentario está legitimado a hacerlo.

Sobre la posibilidad de apoyar la toma en consideración de la ley presentada por Vox, ha dicho que las negociaciones las mantienen con Vox igual que lo han hecho con la ley maestra y con los presupuestos.

"Si se trata de buscar un acuerdo con el socio preferente pues habrá que hablarlo tranquilamente entre nosotros como así veníamos haciendo", ha señalado.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha rechazado las leyes lgtbi, que buscan, a su juicio, "dividir y separar" y frente a eso ha indicado que su grupo defiende la libertad y la no discriminación.

Por ello, ha dicho que espera que el PP y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sean "valientes" y apoyen la tramitación de su ley de igualdad que, en cualquier caso, pueden enmendar para mejorar el texto.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha opinado que Ayuso es capaz de decir que no va a derogar las leyes lgtbi y "al segundo decir que va a derogarlas si le da la gana", por lo que ha pedido que aclare si Madrid va a ser la primera comunidad que va a retroceder "en derechos y libertades" lo que -ha dicho- es un "atraco" al colectivo lgtbi.

El diputado del PSOE Jesús Celada ha indicado que aunque el PP diga que no quiere derogar las leyes lgtbi no significa que no vaya a apoyar la ley de Vox, por lo que su grupo irá a la concentración que se celebrará mañana organizada por Cogam en la Puerta del Sol contra la derogación de estas leyes lgtbi para exigir al PP que vote en contra de la propuesta de Vox.

Y la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha criticado que el PP no quiera decir de forma clara si va a apoyar la ley de igualdad de Vox, pero que Ayuso ya dijo que tenía "todo el derecho del mundo en recortar leyes si le da la gana".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a que los madrileños salgan a movilizarse este miércoles ya que con Ayuso y con (la portavoz de Vox, Rocío) Monasterio "se abre una puerta a retroceder en los derechos civiles" y ponen de manifiesto que estos son sus "planes de Gobierno".