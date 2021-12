Díaz Ayuso recuerda que la "política de la cancelación" no es la que se ha defendido desde el Gobierno de la Comunidad

Archivado en:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desvelado que no celebrará la cena navideña del PP de la Asamblea, prevista para este jueves, porque está "prohibida".

"Además que donde manda patrón, no manda marinero, y yo soy una afiliada de base más, disciplinada, y que siempre cumple con las normas", ha señalado ante las preguntas de los periodistas en Pozuelo de Alarcón, tras inaugurar la nueva conexión entre las carreteras autonómicas M-503 y M-513.

A pesar de estas palabras, ha hecho hincapié en que no le quitan las cenas a ella sino que se las quitan "a los afiliados". "Lo único que puedo hacer es respetarlo pero desde luego quiero que quede claro que esto va en la dirección contraria a la política sanitaria que hemos defendido en la Comunidad, que es todo un éxito y que así lo están reconociendo internacionalmente", ha declarado.

Asimismo, la presidenta madrileña ha subrayado que la política sanitaria de la Comunidad es "reconocida y conocida por todo" y ha incidido en que ha dado "grandes beneficios, y no solo electoralmente", sino que todos los ciudadanos han reconocido que gracias a ella han podido "combatir la pandemia".

Así, la dirigente regional ha subrayado que han ido "contra el virus pero no contra la economía" y que está ha sido la postura "más sensata". "Hemos estado al frente de la pandemia dos años y hemos demostrado que en Madrid sabemos lo que hacemos. No es la política de la cancelación la que hemos defendido. Jamás ha sido así", ha zanjado.

"NO ES UN ATAQUE A LA POLÍTICA SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID"

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes que cancelar cenas de Navidad "no es un ataque a la política sanitaria de la Comunidad de Madrid" en alusión a la suspensión de las cenas navideñas del PP de Madrid, decisión que no comparte la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Es tanto como decir que las empresas van en contra de la estrategia sanitaria de la Comunidad. No creo que tengan ningún interés , pero desgraciadamente se producen brotes en cenas de empresa o en la famosa cena de sanitarios de Málaga", ha trasladado Almeida ante los medios de comunicación desde la Plaza Mayor.

Además, ha recordado que en la actualidad hay "un escenario con aumento de contagios". "Me limito a decir que el PP no ha hecho nada distinto de lo que han hecho prácticamente todas de empresas en España, que es no convocar cenas de empresa para evitar contagios masivos", ha añadido a continuación.

Por ello no ve ningún "ataque a la política sanitaria de la Comunidad", que ha descrito como "un éxito" y "uno de los ejes sobre los que consiguió su abrumadora mayoría" la presidenta de la Comunidad el pasado 4 de mayo.