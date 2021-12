Ayuso discrepa pero respeta la decisión de suspender las cenas navideñas del PP

Madrid, 14 dic.- La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha dicho este martes que discrepa de la "prohibición" de celebrar cenas de Navidad de afiliados del PP, algo que "va en contra de la política de Madrid", pero que lo "respeta" porque ella es "una afiliada de base más", aunque recuerda que la cena no se la quitan a ella sino a los afiliados.

"No puedo celebrar la cena porque está prohibida y donde manda patrón no manda marinero; yo soy una afiliada de base más, disciplinada y que siempre cumple con las normas. Pero quiero dejar claro que no me la quitan a mí, se las quitan a los afiliados y lo único que puedo hacer es respetarlo y decir va en contra de la política de Madrid, que es todo un éxito y así nos lo están reconociendo internacionalmente", ha dicho.

La dirección nacional del PP envió el pasado viernes una circular a sus territorios en la que recomendaba no celebrar cenas con afiliados ante el avance del coronavirus.

A juicio de Ayuso, la política sanitaria de Madrid ha dado "grandes beneficios no solo electoralmente y es reconocida por todos los ciudadanos porque gracias a ella hemos podido combatir la pandemia, hemos ido contra el virus pero no contra la economía", ha declarado a los medios de comunicación este martes en Pozuelo.

"Hemos gestionado muchas olas y hemos demostrado que sabemos lo que hacemos", según la presidenta, quien ha recalcado que tras la primera ola "aprendimos, duplicamos nuestra capacidad hospitalaria, hemos ido a por el virus" a través del Plan Vigía, los test de antígenos y otras políticas.

"Sabemos exactamente cómo está evolucionando la pandemia y, por tanto, no hay motivo para que se cancelen las cosas ni se prohíban y sí para seguir ahondando en políticas responsables", ha añadido al ser preguntada al respecto en la inauguración del soterramiento de la M-503 en la rotonda con la M-513.

Preguntada por un reciente artículo en "The Washington Post" alabando su gestión, Ayuso ha dicho: "Si sirve para seguir situando a Madrid en el mapa y nos miren con ganas de invertir, me produce una gran alegría sobre todo por Madrid. Es bueno para todos, lo agradezco honestamente si es bueno para Madrid".