Hoy finaliza el plazo de presentación de solicitudes para optar a las ayudas de 200 y 350 euros que Torrejón ofrece al comercio

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ofrece ayudas de 200 euros (para locales con una superficie de hasta 75 m2) y de 350 euros (para locales desde 76 m2) al comercio minorista, hostelería sin veladores y determinados servicios de Torrejón de Ardoz para pagar la subida del recibo de la luz.

El alcalde ha recordado que “ante la incapaz gestión del Gobierno de España para afrontar la escalada en el precio del recibo de la luz, que está ocasionando un grave perjuicio a las familias, al tejido productivo y especialmente al pequeño comercio, desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz hemos decidido crear esta nueva ayuda extraordinaria para ayudar en estos momentos en los que el recibo de la luz tiene un precio desorbitado”.

Requisitos:

- Que tengan su domicilio fiscal o social y ejerzan su actividad en un local abierto al público en la ciudad de Torrejón de Ardoz.

- Que esté dado de alta en el régimen de Seguridad Social o en la Mutua profesional correspondiente y en el Impuesto de Actividades Económicas en la actividad comercial principal por la que se solicita la ayuda al menos desde el 1 de junio de 2021.

- Que el beneficiario solicitante sea el titular del contrato de suministro y de la actividad comercial.

- Que no se encuentre incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular, esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la AEAT y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en el momento de la presentación de la solicitud.

- Que esté al corriente de pagos con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Quedarán excluidas de esta ayuda entidades bancarias, notarías, el personal autónomo colaborador (vendedores de seguros, y comerciales que son trabajadores mercantiles de empresas), servicios recreativos (salas de juegos), franquicias con participación accionarial y gestión directa por parte del franquiciador, sin que exista franquiciado independiente (franquicias gestionadas directamente por la marca), las Uniones Temporales de Empresas (UTE), Administraciones públicas, sus organismos autónomos y otras entidades del sector público, las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro. El resto de las actividades no excluidas expresamente serían susceptibles de ayudas para locales que estén abiertos al público que no ocupe una superficie superior a 2000 m2, no tenga una facturación superior a 600.000 euros en el ejercicio anterior y una plantilla superior a 20 trabajadores.

También hay que recordar que 651 familias torrejoneras con ingresos inferiores a 23.726 euros y que llevan al menos diez años empadronadas en la ciudad se han beneficiado de la ayuda de 100 euros para el pago de la factura de la luz. En los últimos meses el precio de la factura de la luz está rebasando constantemente máximos históricos, llegando a superar una subida media de más del 200%. De esta forma, la factura de la luz de los últimos meses se ha convertido en la más cara de la historia, una situación que genera un grave perjuicio a las familias y a las empresas.

“De igual manera, estas nuevas ayudas al comercio, en este caso por la desmedida subida de la luz, se suman a las primeras ayudas de 1.000 euros que desde del Ayuntamiento de Torrejón pusimos en marcha ante la pandemia de la COVID-19 para paliar los perjuicios que ocasionó sobre el comercio, y de las que se beneficiaron 649 establecimientos”, destacó la concejala de Empleo y Contratación, Ainhoa García.