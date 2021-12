5 cosas que hacer en Madrid en Navidad

Archivado en:

Madrid en Navidad tiene su encanto.

Desde que la iluminación de sus calles marca el pistoletazo de salida a tan entrañables fiestas el último jueves de noviembre, residentes y turistas se dejan llevar por su magia.

Tengas o no hijos, la agenda madrileña está repleta de planes de diciembre a enero, unos gratuitos y otros no. Si has tenido la mala suerte de que todos los que te interesas cuestan dinero, puedes recorrer a un préstamo de Avinto, pero no te quedes en casa.

Aunque darte todas las opciones que tiene Madrid en Navidad sería un no parar, este post se centra en 5 sugerencias para que salgas a la calle. Eso sí, no te olvides de la pandemia y de cumplir todas las medidas de seguridad allá donde vayas.

1. Bosque de los deseos

Desde el 2 diciembre hasta el 9 de enero, la Real Casa de Correos alberga un bosque de lo más singular. 12 abetos artificiales recogen los deseos de todos sus visitantes con el único objetivo de pedirle cosas buenas al 2022. Un año más, podrás compartir todo aquello que anhelas en forma de bola de papel que colgarás en el árbol.

La entrada es libre hasta completar aforo y, como no, hay que respetar las medidas sanitarias que se irán modificando según corresponda. Abre todos los días de 10 a 22 horas y solo cerrará el 25 de diciembre y el 1 de enero. Si quieres colgar tu deseo justo el día 24 o 31 de diciembre, hazlo antes de las 18 horas (hora de cierre esos días).

2. Joy to the world

Este es el macro evento navideño por excelencia. Joy to the world llega a directo a Madrid para devolver la ilusión a los ciudadanos. Luces, actividades en familia, música, compras, tecnología y gastronomía para vivir en familia o con amigos independientemente de la edad que tengas.

Esta organizado en más de 12.000 metros cuadros al aire libre y 10.000 en el interior de IFEMA, en concreto en el pabellón 3. Estará abierto hasta el 5 enero, pero hay que comprar las entradas con antelación. Hay zonas bien delimitadas, una es el Paseo de las luces (27 euros por coche) y la otra el Pueblo de la Navidad (12,60 euros por persona).

3. Naturaleza encendida

Si no tienes ya las entradas compradas, tendrás que intentarlo el año que viene porque se acaban a los pocos días de salir a la venta. Desde hace unos años, este es el planazo de la Navidad y podrás verlo en pleno corazón de la ciudad. El Jardín Botánico se llena de luces desde el 2 noviembre hasta el 16 de enero.

Su precio compensa la experiencia por lo menos para asistir una vez y recorrer estos 15 kilómetros de luces. La entrada general cuesta 13,50 euros, la infantil 11 euros y los menos de 3 años pagan solo 3 euros. Al anochecer, este jardín cobra vida y se llena, este año, de animales marinos: tortugas, caballitos de mar, medusas… todo vale en este jardín tan especial.

4. Mercado de la Plaza Mayor

Si te entusiasman los mercadillos navideños, seguro que eres un habitual a la Plaza Mayor en esta época del año. En sus 104 casetas encontrarás artículos de broma, adornos para decorar la casa, figuritas del Belén, alocadas pelucas o instrumentos musicales de toda índole.

El mercadillo, que empieza el 26 de noviembre y lo retiran el día 31, es visita casi obligada desde que en la década de los 80 se sustituyeran los puestos por casetas. Este año, aunque puedes visitarlo, infórmate antes de cuando cierran el metro de sol debido a las restricciones del COVID.

5. Circlásica

El universo del circo se llena de luz y sonido con este espectáculo lleno de tintes de comedia. Trapecistas, malabaristas, acróbatas y músicos ayudarán a que el protagonista cumpla el sueño de convertirse en payaso. Como no podía ser de otra manera, el camino estará lleno de obstáculos que él mismo se encargará de retirar.

Una Navidad más, Circlásica es fantasía, nostalgia y recuerdos que te recuerdan a las artes circenses de toda la vida, pero con elegancia y sofisticación. Todavía hay entradas, pero no tientes a la suerte y si quieres ir, date prisa. El precio oscila desde 25 hasta 80 euros dependiendo del tipo de localidad.

La capital brilla y se vista con sus mejores galas para que pases una Navidad memorable, aunque todavía tengas que controlar los aforos, las distancias y las multitudes. Si quieres verla desde arriba, no te pierdas la terraza del Círculo de Bellas Artes, el mirador CentroCentro o la terraza del Corte Inglés de Callao.