El PP pide la dimisión de la alcaldesa de Getafe tras la condena por las guías sexuales que atacaban a la Virgen María

El Partido Popular de Getafe ha pedido este lunes la dimisión de la alcaldesa, Sara Hernández, después de que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Madrid haya sentenciado que "violó derechos fundamentales al repartir en colegios una guías educativas sexuales que atacaban a la Virgen".

Además, el PP llevará esta petición de dimisión al próximo Pleno municipal del 28 de diciembre, tras hacerse eco de la sentencia a la denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos que dictamina que la distribución de las guías "vulnera el derecho fundamental de los alumnos cristianos a no sufrir discriminación alguna por razón de su religión o creencias y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Para el portavoz del PP , Carlos Pereira, la sentencia refrenda lo que ya habían denunciado en el Pleno, "el grave ataque por parte de la alcaldesa de Getafe a la libertad y a los derechos fundamentales de los niños menores y de las familias, en su objetivo de imponer su ideología comunista desde la más tierna infancia al distribuir estas guías sexuales".

En este sentido, recuerda que las guías `Rebeldes de género' distribuidas por el Gobierno municipal en los colegios "atacaban la figura de la Virgen y se animaba a los menores a apagar la tele y encender el clítoris", entre otras afirmaciones, lo que "causó gran malestar entre las familias".

Además, ha señalado que "la propia alcaldesa dijo en el Pleno que era gesto claro de su Gobierno que todos los niños, todos los adolescentes y todos los jóvenes del municipio tuvieran relaciones sexuales satisfactorias e igualitarias".

En opinión de Pereira, "Madrid es una región de libertad en la que no tienen cabida actitudes como la de la alcaldesa socialista de Getafe que cercena libertades y derechos de los getafenses".

Ha agregado que se trata de "otro revés judicial" para la alcaldesa que se suma a "su imputación por un delito medioambiental y al reciente fallo en contra por el caso de las maestras interinas de las escuelas municipales a las que echó".

Según Pereira, "Getafe no se merece una alcaldesa imputada, radical y que pisotea la libertad y los derechos fundamentales, ya que no puede ser que la máxima autoridad política de Getafe ultraje los derechos fundamentales de los vecinos lo que ha sido constatado por la Justicia, por lo que no está legitimada para seguir ejerciendo su cargo de alcaldesa".