El grupo mixto estudia UNA enmienda a la totalidad a los presupuestos de Almeida

Madrid, 13 dic.- La portavoz del grupo mixto, Marta Higueras, ha dicho este lunes que están estudiando presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas municipales de 2022, algo que "no cierra la posibilidad" de negociar con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ve en el movimiento que el grupo mixto y Vox "convergen" en el interés de que no se apruebe el proyecto presupuestario.

La primera en hablar ante los medios tras la presentación de la campaña 'Save the date Madrid 2022' ha sido Higueras, y ha apuntado que el proyecto presupuestario de Almeida es "malo" y está "rendido a la ultraderecha", como el propio regidor.

"Realmente creemos que hay que mejorar estos presupuestos para que realmente satisfagan a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Nosotros los hemos estudiado, estamos meditando si presentar esas enmiendas parciales o esa enmienda a la totalidad. Creemos que son unos presupuestos tan mirando a la derecha que realmente vamos a optar por esa enmienda a la totalidad", ha añadido.

El plazo para presentar enmiendas acaba mañana, y el grupo mixto está "terminando de perfilar qué es" lo que va a hacer, ha abundado Higueras.

Pese a la opción de presentar esa enmienda a la totalidad, para Marta Higueras "en ningún caso se cierra la posibilidad de negociar el presupuesto" con el Gobierno de PP y Ciudadanos.

"El presupuesto, mientras no se apruebe, siempre está en momento para la negociación. Es decir, nosotros si presentamos esa enmienda a la totalidad sería precisamente porque no nos han llamado; nadie nos ha llamado para negociar el presupuesto y ponemos encima de la mesa, lo seguimos haciendo, esa mano tendida para negociarlos", ha asegurado la portavoz del grupo mixto que opera bajo el sello de Recupera Madrid.

Y si las cuentas no se aprueban "porque efectivamente" Vox no las apoya, el grupo mixto, aún con esa enmienda a la totalidad, "por supuestísimo seguiremos estando abiertos para negociarlos en el momento en el que el alcalde deje de mirar a la ultraderecha y mire a las opciones que tenemos la mano tendida".

A preguntas de los periodistas, Higueras ha afirmado que el hecho de que el alcalde diga que hasta que no se presenten las enmiendas no hablará con el resto de grupos "es absolutamente una excusa para, precisamente, no hablar con otros grupos".

"Él nos ha dejado claro, y ha dejado claro en un pleno, que su socio es Vox, que quiere aprobar esos presupuestos con Vox; está suplicándole a Vox que apruebe esos presupuestos, está absolutamente rendido con la ultraderecha", ha agregado Higueras antes de reiterar que siguen con la mano tendida a negociar unos presupuestos que, con todo, "en muchísimo tendrían que cambiar" para que los cuatro ediles del grupo llegaran a apoyarlos.

ALMEIDA VE PRÓRROGA DE LAS CUENTAS

Justo después de Higueras ha comparecido el alcalde, que ha dicho que "ellos verán" si quieren presentar esa enmienda a la totalidad.

"Nosotros vamos a seguir tratando de aprobar a toda costa los presupuestos, creo que es lo que nos corresponde como equipo de Gobierno. Ya saben ustedes la posición que tiene Vox, que no quiere ni sentarse a hablar con el equipo de Gobierno. En fin, parece que los que hacían un ofrecimiento, que era el grupo mixto, de que ellos estaban dispuestos a negociar, curioso ofrecimiento si presentan una enmienda a la totalidad”, ha ironizado Almeida.

Ha subrayado que "parece que no es conciliable pretender negociar con una enmienda a la totalidad", y por tanto a su juicio "está claro que Vox y el grupo mixto tienen intereses convergentes", que es "que no haya presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid".

“Cuando se nos decía ¿por qué no negocian ustedes con el grupo mixto?, aquí tienen la respuesta. Porque presentan una enmienda a la totalidad, cuando uno presenta una enmienda a la totalidad es obvio que no comparte nada de los presupuestos. Por tanto parece muy difícil que estos presupuestos se puedan aprobar y esto, insisto, a la prórroga en el Ayuntamiento de Madrid", ha agregado el regidor, quien ha censurado que el grupo mixto dijera que ellos "querían hacer política útil".

"Pues ya ven ustedes lo que han hecho", ha zanjado.