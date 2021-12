Koke: "El equipo lo ha intentado todo"

Madrid, 12 dic.- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, explicó este domingo, tras la derrota frente al Real Madrid (2-0), que su equipo "lo intentó todo" en un partido "muy igualado" en el que recibieron los dos goles al contragolpe y apuntó que "esto sigue", su conjunto tiene un partido mnos y "son todo finales ya".

"Ha sido un partido muy igualado. No pasaba nada. Ha sido un error mío en un pase en la salida de balón, han salido a la contra y nos han metido el gol. El equipo ha estado mejor en el segundo tiempo. Lo ha intentado todo. El equipo en el segundo tiempo ha dado la cara, no ha sido como el primero, que no hemos estado tan finos. Esto sigue y son todo finales ya", explicó en declaraciones a 'Movistar'.

"Al final, ellos te dejan la pelota, se meten atrás y cuando te recuperan salen muy rápido. Sabíamos que iba a hacer ese tipo de partido y luego con el balón tiene mucha calidad. En dos contragolpes nos han hecho dos goles", añadió Koke, que apuntó: "No estamos siendo regulares y debemos serlo si queremos estar ahí arriba".