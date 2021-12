Joao y poco más

Madrid, 12 dic.- Así jugó el Atlético de Madrid en el derbi contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu:

Oblak (6): El héroe de Oporto, de tantas y tantas noches del Atlético, no alcanza a todo. Nada pudo hacer en el remate de Karim Benzema, un golazo de volea desde el centro del área que lo superó. Era el minuto 16. Casi el único momento en que se sintió exigido de verdad en el primer tiempo. La otra vez fue ante Vinicius. La paró. Ni tampoco pudo alterar el 2-0 de Asensio, en un contragolpe que no le dio ninguna opción. Expuesto a la derrota.

Llorente (5): Hoy es el lateral derecho del Atlético. No hay matices. Quizá mientras se recupera del todo Trippier -este domingo en el banquillo- sera así. En este caso tenía quizá más razón que nunca. No hay mejor forma de parar el vértigo de Vinicius que igualar su velocidad. La tiene Marcos Llorente. Otro asunto es cuánto pierde el equipo sin él en posiciones más adelantadas. Cumplió atrás, se le echo de menos adelante.

Felipe (4): Sin Savic ni Gimenez, él debe ser el líder de la defensa del Atlético. Pero no se parece en nada al que deslumbró de forma imponente en su primera campaña en el equipo. Desubicado, precipitado, cargado con una tarjeta amarilla de forma innecesaria, puesto en evidencia en el contragolpe del 2-0. Mantiene sus dudas.

Kondogbia (4): De nuevo, la solución de Simeone ante las bajas en la defensa de Savic y Giménez, también porque no confía del todo en Lodi para el lateral zurdo, porque si no habría colocado ahí a Hermoso y en la banda al brasileño. El centrocampista francés, elogiado en Oporto, no fue lo mismo en el derbi. Superado por momentos. No es defensa.

Hermoso (5): Empezó de lateral izquierdo y terminó de central. Correcto en la defensa, sin el protagonismo habitual en la salida de la pelota, pero también sin perder apenas duelos contra sus adversarios.

Correa (5): Dos goles y una asistencia en los últimos dos choques, pero, sobre todo, su capacidad de sacrificio en contraste con otras posibilidades ofensivas le dieron la titularidad en el esquema de Diego Simeone. Intranscendente en ataque, esforzado en defensa. Fue sustituido en el minuto 58 por Suárez.

Koke (4): El capitán no anda en buen momento. No participa tanto en el juego como debería, no es el eje sobre el que circula la transición del Atlético, ni acumula el protagonismo de un futbolista de sus cualidades, que tanto le ha dado al equipo. Lo visibilizó de nuevo en el derbi, más señalado para contener que para proponer.

De Paul (6): De lo mejor del Atlético. Sin nada del otro mundo, pero con atrevimiento, con carácter, con responsabilidad, asumió el papel de creador en la puesta en escena del Atlético. Luego fue perdiendo fuerza con el 1-0, con el paso de los minutos y con las dificultades ofensivas del conjunto rojiblanco. En el minuto 67, fue reemplazado por Héctor Herrera.

Carrasco (4): Dudaba Simeone el pasado viernes entre él y Lemar. Prefirió la velocidad, el desborde y la condición de especialista por el extremo del internacional belga, diluido en la nada como todo su equipo en el ataque. Jamás se atrevió a encarar a su par, a Carvajal, de ponerle en un apuro, fuera del vértigo y la imaginación de su estilo de siempre. Sin eso, Carrasco es un jugador insustancial. Lo fue en el derbi. Al intermedio fue sustituido por Lemar.

Cunha (5): Entre las molestias de Luis Suárez y su rendimiento reciente, fue el elegido para la titularidad en el Santiago Bernabéu. Sus características eran ideales. Un jugador rápido, que se mueve bien al espacio, entregado a la causa, como referencia ofensiva, ante su oportunidad más visible. No decepcionó el atacante brasileño, pero tampoco deslumbró en su segunda aparición en el once. Un tiro alto, algún movimiento interesante y una ocasión en el inicio de la segunda parte que repelió Courtois. No tiene el gol de Luis Suárez. Después del 2-0 fue cambiado.

Griezmann (4): Futbolista indiscutible para Simeone, es un titular absoluto en su esquema. Se lo ha ganado también. Su intervención en nueve goles en los últimos once encuentros lo proponen en un lugar crucial en este Atlético y en el derbi, inadvertido en él hasta el minuto 35, hasta que lanzó una falta directa que provocó la única estirada de Courtois en todo el primer tiempo. En el descanso fue reemplazado por Joao Félix. Un cambio sorpresivo.-------------------------------------

Joao Félix (7): Su salida coincidió con el mejor momento en ataque del Atlético. Nada más titular en uno de los últimos ocho partidos, de los que tres se los perdió por lesión, hizo más en cinco minutos sobre el terreno de juego, cuando entró al campo desde el comienzo de la segunda parte, que todo el equipo en los 45 anteriores. Tuvo una ocasión que paró Courtois. Después ofreció a Cunha el 1-1, pero repelió la ocasión el portero belga. Asumió el liderazgo con la pelota que no había tenido nadie en todo el primer tiempo.

Lemar (6): Indiscutible para Simeone casi siempre, sorprendió la suplencia del futbolista francés, el más clarividente de todos cuando la transición de complica, por su cambio de paso, por sus cualidades y por su verticalidad actual. En cuatro minutos, nada más entrar al intermedio, desbordó más de lo que lo había hecho Carrasco. El Atlético necesita a Lemar.

Lodi (5): A falta de media hora salió al campo. No se fió Simeone para ponerlo de inicio. Intranscendente.

Luis Suárez (5): Con 2-0 en contra, después de las molestias sufridas contra el Oporto el pasado martes, Simeone lo incluyó en el campo nada más encajar el segundo tanto. Apenas tuvo una oportunidad, un remate muy exigido.

Herrera (s.c): El último cambio del Atlético, ya cuando el partido se había transformado en un trámite.