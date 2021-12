Barranco insta al PSOE-M a contar con su cantera y no buscar "mirlos blancos"

Madrid, 11 dic.- El exalcalde socialista de Madrid Juan Barranco ha instado a los militantes y a la dirección de su partido a "creerse" que es posible recuperar el poder en la Comunidad y en la capital, pero ha pedido que no se repitan "errores" del pasado, que no se busquen "mirlos blancos" ni "conejos en la chistera", sino que se apueste por la cantera.

"No busquemos fuera lo que ya tenemos dentro. Hagamos una apuesta clara y decidida por el futuro y mantengamos esa apuesta, mantengamos las apuestas que hagamos en los compañeros que elijamos para poder representarnos a todos, para representar los intereses de la mayoría de los ciudadanos de Madrid", ha dicho Barranco en la clausura de la Asamblea que entre ayer y hoy ha permitido crear la nueva Agrupación Socialista de Gran Ciudad de Madrid.

Barranco, que ha presidido la Mesa de la Asamblea para crear esta nueva agrupación -liderada por la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González- y que es el último alcalde socialista que ha tenido la capital (perdió el cargo en una moción de censura en 1989), ha recalcado que en estos dos días de Asamblea ha percibido "gran ilusión y alegría" entre los compañeros socialistas.

Les ha pedido que recuperen "la confianza", porque "es posible" recuperar el poder. "Lo podemos hacer, tenemos organización para poder afrontarlo, lo podemos hacer perfectamente".

Pero para ello, ha añadido, hay que cumplir dos requisitos, el primero de ellos creer en ello. "Nos tenemos que creer que ese trabajo y ese objetivo es posible, que lo podemos alcanzar. Primero los militantes, y también la Ejecutiva Federal. Madrid se puede y se debe recuperar".

Y en segundo lugar, ha instado a "no cometer los errores que se han cometido en el pasado" si se quiere recuperar la confianza de los votantes, y para ello el PSOE-M cuenta con una "magnífica cantera, compañeros jóvenes preparados, con gran formación, que saben lo que es el trabajo diario en sus agrupaciones, en sus barrios, en sus distritos y en las instituciones".

"No hay mirlos blancos, no hay conejos en la chistera, eso no existe; existe el trabajo, la ilusión, los principios, la libertad y los valores socialistas. Eso es lo que nos ha hecho ganar en muchas ocasiones, eso es lo real, lo que existe", ha subrayado.