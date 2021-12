Rocío Molina cierra su trilogía flamenca con la guitarra como epicentro

Madrid, 9 dic.- La bailaora y coreógrafa Rocío Molina cierra su trilogía sobre la guitarra con el estreno de "Vuelta a Uno". Una investigación en tres fragmentos sobre su relación con este instrumento que forma parte de su vida.

"'Vuelta al Uno' es la consecuencia de un viaje que no tiene fin. Es un vértice que cierra los otros dos espectáculos. Es algo infinito, la consecuencia de un devenir, la última parte de lo transitado", ha dicho este jueves en rueda de prensa Rocío Molina.

Una obra para celebrar compuesta por alegrías, tangos, verdiales y bulerías.

Un espectáculo con tres vértices, "Vuelta a Uno" es el tercero que interconecta con los dos anteriores que se estrena del 10 al 15 de diciembre en las Naves del Español en Matadero, aunque el público podrá adentrarse en las anteriores propuestas, en el mismo escenario en un programa consecutivo con "Inicio (Uno)" el 16 y 17 de diciembre y, posteriormente, "Al fondo riela (Lo otro del Uno)" los días 18 y 19.

Este tercer extracto es una coproducción de Danza Molina SL y Teatro Español en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y cuenta con el apoyo de Inaem.

Rocío Molina es una de las artistas españolas con mayor proyección internacional en Londres, Nueva York, Tokio o París, donde desde 2014 es artista asociada al Teatro Nacional de Chaillot.

Premio Nacional de Danza 2010, Rocío Molina (Málaga, 1984), explica que esta trilogía se concibió como una única pieza con tres guitarristas diferentes, y no solo como una investigación sobre la guitarra sino sobre quienes la tocan.

"Y una forma de reencontrarme con mi cuerpo tras ser madre. Una manera de descubrir un físico nuevo y como se adaptaba al movimiento", desvela.

El guitarrista Rafael Riqueni la acompaña en "Inicio (Uno)", "su música lleva conmigo toda la vida" y en esta pieza asegura que "no hay intención de gran obra.

Eduardo Trassierra la sigue en "Al fondo riela", una obra que mantiene la tensión que "necesita del artificio, de la máscara, que tiene miedo de la mirada pero la busca". Con él la bailaora mantiene sobre el escenario una relación de trece años. "Creamos un universo propio porque nos conocemos mucho".

La relación con Yerai Cortés es un "juego interesante, te sorprende, improvisa".

Tres guitarras y tras intérpretes que "entienden la guitarra de una manera diferente".

Molina asegura que hay un "eclipse" en la guitarra flamenca provocada por "grandes como Paco de Lucía. Pasó lo mismo en el cante cuando se fue Camarón. Hay grandes guitarristas y hay que darles paso".

El peso de la tradición no debe de ser un ancla. "El amor por el flamenco lo devuelve todo y la dedicación a él te hace libre. Si no eres libre con el flamenco no eres libre contigo mismo", concluye la bailaora.