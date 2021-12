El PP exige a Sánchez que garantice la enseñanza en castellano en Cataluña

Archivado en:

El PP ha exigido este miércoles al Gobierno que vele por el cumplimiento de la sentencia que obliga a la Generalitat de Cataluña a garantizar la presencia de, al menos, un 25 % de horas lectivas en español, y que "no mire para otro lado" cuando el Govern catalán "compadrea con quienes dicen que hay que apedrear a un niño" cuya familia reclama estudiar en castellano.

Así lo ha asegurado la delegada de cultura del Ayuntamiento de Madrid y responsable del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, en declaraciones a los medios tras visitar un mercadillo navideño en la plaza de Colón de la capital.

Levy ha considerado de "una gravedad absoluta" que se "amedrente" a un niño en una escuela de Canet de Mar (Barcelona) por el hecho de que su familia pida que se cumpla la ley y pueda estudiar en castellano.

La asociación Hablamos español ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña contra los autores de diversos mensajes de Twitter dirigidos a la familia que consiguió que un juez les reconociera el derecho a un 25 % de enseñanza en la escuela, sentencia que implica que a partir de ahora el centro deba impartir un 50 % de las clases en castellano.

Entre los mensajes publicados destaca, según, los denunciantes, "uno de la cuenta de Twitter de un varón, al parecer, exprofesor del Grado de turismo de la UAB: "Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian".

Para Andrea Levy, es una "absoluta gravedad" que se produzcan estas amenazas cuando lo que exige la familia de este niño es algo que "debería estar garantizado en todo el territorio nacional".

"Y cuando no lo está, el Gobierno de España debe velar por ese cumplimiento de las sentencias. No pueden mirar para otro lado cuando la Generalitat no las cumple y compadrea con aquellos que dicen que hay que apedrear a un niño que reclama estudiar en castellano. ¿Qué es esto? ¿Qué país estamos construyendo?”, ha subrayado Levy.

Bajo su punto de vista, Pedro Sánchez "no puede permitir" que se produzcan estos "delirios" de independentistas, y por eso ha exigido a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que vaya a ese colegio de Canet de Mar, investigue lo que se está haciendo en esas aulas, abra un expediente "al menos informativo" y "dé amparo" a las familias de Cataluña que quieren que sus hijos den clases en castellano.

"Si esta ministra no es capaz de hacer que eso se cumpla, que recoja y se vaya, porque habrá fracasado en su labor, garantizar la educación", ha zanjado.