El Atlético viaja a Oporto sin Giménez, Savic, Felipe, Saponjic y Trippier

Madrid, 6 dic.- El Atlético de Madrid viaja esta noche a Oporto sin José María Giménez, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Kieran Trippier e Ivan Saponjic; las cinco bajas de Diego Simeone para el partido de este martes en la Liga de Campeones en Do Dragao, en una convocatoria de 20 jugadores con el regreso de Yannick Carrasco, ya superadas sus leves molestias, y con los canteranos Fran González, Ibrahima Camara y Christian Gómez.

Giménez no se ha recuperado a tiempo, tal y como había confirmado el entrenador en la rueda de prensa telemática de este mediodía desde la Ciudad Deportiva de Majadahonda, una vez que el central uruguayo no se ejercitó con el grupo. No superó la prueba del día anterior, el domingo, cuando se reincorporó a la dinámica de sus compañeros, pero no se sintió restablecido del todo de la lesión que padeció hace una semana contra el Cádiz.

Tampoco están disponibles Stefan Savic, que fue sometido este lunes a una resonancia magnética que determinó que su dolencia del pasado sábado contra el Mallorca es una lesión muscular en el muslo derecho, ni Felipe Monteiro, sancionado, ni Kieran Trippier, que se recupera de un esguince de grado III en la articulación acromioclavicular izquierda, ni Ivan Saponjic, ya en el tramo final de su puesto a punto de una dolencia muscular.

Para suplir esas cinco ausencias, además del portero Christian Gómez, que ejercerá como tercer guardameta junto a Jan Oblak y Benjamin Lecomte, Simeone ha llamado a dos defensas del filial de Segunda División B: los centrales Fran González e Ibrahima Camara.

Los defensas Sime Vrsaljko, Mario Hermoso y Renan Lodi; los centrocampistas Marcos Llorente, Rodrigo de Paul, Geoffrey Kondogbia, Thomas Lemar, Héctor Herrera y Koke Resurrección; y los delanteros Antoine Griezmann, Luis Suárez, Ángel Correa, Matheus Cunha y Joao Félix completan la convocatoria del Atlético, cuya expedición partirá ahora hacia Oporto para el transcendental encuentro de este martes.