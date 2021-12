Llorente: "Este equipo tiene carácter para salir de esta situación"

Majadahonda (Madrid), 6 dic.- Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid, remarcó este lunes que su equipo tiene "carácter suficiente para salir de esta situación", en la víspera del definitivo partido de la Liga de Campeones contra el Oporto en Do Dragao, un encuentro que "a todo el mundo le gusta jugar", en el que el conjunto rojiblanco tiene las "ganas y la energía de sacarlo adelante".

"Este equipo tiene el carácter y la personalidad suficientes para salir de esta situación hacia adelante. Ya lo hemos demostrado y esta vez no va a ser menos", explicó el internacional español, que insistió sobre esa idea más adelante en la rueda de prensa telemática: "Hay que sacar la personalidad y la actitud que tenemos cada uno. Estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos y el equipo tiene esa energía y las ganas de sacar esta situación adelante. Y así lo vamos a hacer".

La primera ocasión es en Oporto. Sin margen de error. "Está claro que la parte defensiva es un punto a mejorar. Estamos encajando bastantes goles, sobre todo a balón parado y de centros. Somos los mismos jugadores que el año pasado, la misma formación en muchas ocasiones y entre el cuerpo técnico y nosotros estamos trabajando para que eso cambie. No dudo en que lo vamos a conseguir", declaró.

El resultado del Milan contra el Liverpool determinará por cuántos goles necesita ganar el Atlético en Oporto. Siempre uno más que el conjunto italiano para lograr el pase a octavos de final. "Cuando juego no pienso en si otro partido va un resultado u otro. Cada vez que entro al campo y voy a por un balón lo hago de la misma manera, igual que cuando jugábamos en casa contra el Milan no estaba pendiente del resultado del otro partido. Mañana tengo un objetivo y voy a ir a por él independientemente del resultado de otros partidos", advirtió.

Llorente será de nuevo lateral derecho, según se prevé en la alineación. "Es una posición cómoda para mí. He jugado ya muchos partidos de lateral y carrilero tanto en la selección como aquí. Hay circunstancias en las que un jugador tiene que cambiar su posición porque así lo decide el entrenador siempre buscando lo mejor para el equipo y por mi parte no hay ningún problema", apuntó el centrocampista, que no escuchó "nada" en cuanto a pitos del público en la última derrota ante el Mallorca: "Al contrario, con los goles escuché a la grada animando más que nunca".