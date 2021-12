El Gobierno municipal presiona a Vox con los fondos europeos para aprobar los Presupuestos para 2022

Archivado en:

La delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, ha advertido a Vox de que su 'no' a los Presupuestos municipales para 2022 "penaliza y mucho" la posibilidad de que lleguen a la capital los fondos europeos, ya que la Unión Europea "pide que los proyectos se puedan ejecutar, que estén maduros".

"Esta no aprobación penaliza y mucho la posibilidad de obtener Fondos Europeos. Para poder dar los fondos te piden que se aporte el certificado de que se tiene crédito en el presupuesto para ejecutar la parte. Hay proyectos pedidos por valor de 336 millones, y lo que financia Europa es distinto en cada proyecto, pero en total son alrededor de 200 millones", detalló Hidalgo en un encuentro con periodistas para informar sobre lo que supondría una Prórroga de los Presupuestos.

Serían estos 200 millones los que no llegarían a las arcas municipales al no estar incluidos los proyectos en el Presupuesto y Europa no enviaría la cuantía. Hidalgo, desde la sede del área de Hacienda, ha señalado que el Gobierno municipal ha reservado un monto de 70 millones de euros para futuros proyectos y "tampoco se contaría con esta posibilidad" para el próximo ejercicio.

Y es que, todo apunta a que el 'no' del líder de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, a sentarse para negociar las cuentas será inalterable. En el último Pleno, con un "que le vaya bonito", Ortega cerraba definitivamente la puerta a dar su apoyo. Algo que no entienden desde el Gobierno municipal, que mantiene que son "los mismos presupuestos" que el año pasado y que "si se sientan a negociarlos, los aprueban".

"Es la primera vez que alguien me dice de forma tan taxativa que no se sienta a la mesa", indicó Hidalgo, quien reiteró que Vox continúa siendo el "socio preferente", pero que están abiertos a estudiar las enmiendas de los grupos, que previsiblemente se presentarán del 7 al 14 de diciembre. Si bien, precisó que la política fiscal de estas cuentas "es totalmente diferente a la de otros sitios" y la ha comparado con la que se lleva a cabo desde el Gobierno de la Nación.

Sobre los requisitos de Vox, ha apuntado que "si quieren la reunión con luz y taquígrafos, mañana o esta tarde" pero que ya es "una falta de respeto institucional" ni siquiera responder a las diversas peticiones de reunión.

"EL PRESUPUESTO PRORROGADO MÁS ESPECIAL"

La delegada de Hacienda considera que, en el momento de "recuperación" económica tras la pandemia, este presupuesto prorrogado sería el "más especial" que le ha tocado vivir. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el anterior con sus créditos iniciales, tras la aplicación de algunos ajustes.

Entre ellos, habría que restar, de los 5.066 millones de euros a los que ascendía el presupuesto de 2021, las cuantías de aquellas inversiones que hayan finalizado o finalicen este año, como es el caso de la Plaza de España (36 millones de euros), el eje Joaquín Costa-Francisco Silvela (5 millones) o la piscina Cea Bermúdez (5 millones).

Además, hay que añadir la ejecución de unos gastos que ya están comprometidos, como los 51 millones de euros para la limpieza viaria o los 22 millones de euros para el cuidado de zonas verdes de la ciudad.

"No se podría hacer la bajada de impuestos de más de 60 millones de euros, que beneficia a 2,2 millones de recibos. No solo son los recibos de las casas, sino también de los negocios. Tampoco podría reducirse al cien por cien tasa de mercadillos", ha explicado del mismo modo Hidalgo.

PROYECTOS QUE QUEDARÍAN "COMPROMETIDOS"

El no aprobar las cuentas públicas, conllevaría que quedaran "comprometidos" varios de los proyectos que se incluyen en el actual proyecto de Presupuestos para 2022.

"Se caen las subvenciones nominativas", ha advertido Hidalgo, quien ha señalado que "la norma dice que cuando se prorroga un presupuesto las subvenciones nominativas no se prorrogan". Si bien, se podría tramitar como una concesión directa "por razones de interés público".

Del mismo modo, Hidalgo señala que supondría "dejar sin cobertura presupuestaria la construcción de 5 unidades integrales de distrito (UID) de la Policía Municipal, 5 de Samur, así como 5 escuelas infantiles, 2 escuelas de música, 2 bibliotecas y tres instalaciones deportivas básicas", entre otras.

"No se podría avanzar la cubrición de la M-30, ni demoler el puente de Pedro Bosch, no se podría finalizar la peatonalización completa de Sol. Todo esto se vería comprometido, prácticamente todas las inversiones, porque las que finalizan se dan de baja", advertía.

Según el pronóstico del Gobierno municipal, la prórroga del Presupuesto también comprometería poder llevar a cabo el primer programa contra las violencias urbanas, de 1,2 millones de euros; destinar más de 1.000 millones al gasto social, el nuevo contrato de Línea Madrid para atender a los ciudadanos o el refuerzo de plantilla en policías y bomberos.

EL PRECEDENTE

El Ayuntamiento de Madrid ya tiene experiencia en prorrogar sus cuentas. Fue en el mandato anterior, con Manuela Carmena como alcaldesa, cuando el presupuesto tuvo que ser prorrogado hasta en dos ocasiones.

La primera fue en 2016 de cara a las cuentas de 2017 hasta conseguir el apoyo de sus socios, los socialistas de Purificación Causapié, dos meses después del calendario habitual, en febrero. Se convertía así en la primera prórroga del Ayuntamiento de Madrid en la historia de la democracia.

Un año después, con el presupuesto de 2018, las cuentas volvieron a prorrogarse ante la falta de acuerdo inicial con el PSOE, con el plan de ajustes del Ministerio de Hacienda como telón de fondo. En este caso el 'sí' de Ahora Madrid y PSOE pasó de producirse en plenas navidades a las vacaciones de verano: hubo que esperar hasta el 11 de julio para aprobar el presupuesto.